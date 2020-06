Lufthansa, via libera degli azionisti al piano da 9 miliardi di euro L’approvazione è arrivata dopo il cambio di rotta del primo azionista Thiele. Il ceo Spohr: «L’unica alternativa era l’insolvenza, ma tutti avrebbero perso» di Mara Monti

Un voto difficile quello sul piano di salvataggio da 9 miliardi di euro che gli azionisti di Lufthansa hanno approvato all’assemblea straordinaria con il 98% dei consensi dopo quasi sei ore di discussione. I risultato è stato incerto fino alla vigilia per la posizione contraria assunta dal primo azionista Heintz Hermann Thiele che con la sua quota del 15,5% avrebbe potuto bocciare il piano . Poi l’annuncio del suo appoggio all’Economic stabilization plan a poche ore dall’inizio dell’assise virtuale: «Meglio il salvataggio del fallimento» ha detto in una intervista alla Faz.

Una considerazione che era chiara fin dall’inizio e che le parole del management in apertura dell’assemblea hanno confermato: «Non abbiamo più soldi. Viviamo delle risorse messe da parte in passato. Senza sostegno rischiamo l’insolvenza nei prossimi giorni» ha detto in apertura il presidente del consiglio di sorveglianza, Karl Ludwig Kley. Il presidente ha poi sottolineato che il piano serve solo a «guadagnare tempo» e non è comunque la «soluzione» della crisi perché Lufthansa «dovrà ristrutturarsi».

«Votate questo piano e torneremo un gruppo di successo»

Senza mai nominare l’azionista ribelle, se non confermando il suo appoggio al piano, il ceo Carsten Spohr ha ricordato che questo è il passaggio più difficile nella storia di Lufthansa dalla sua privatizzazione nel 1997. «Il nostro gruppo aveva avuto tre anni di risultati molto positivi, la crisi di Covid-19 e l’80% dei nostri aerei a terra hanno messo la compagnia in difficoltà. Se approverete questo piano saremo in grado di recuperare e di tornare ad essere una compagnia di successo», ha detto un accorato Spohr rivolgendosi agli azionisti.

Il primo passo è arrivato nella notte con l’accordo firmato con il sindacato degli assistenti di volo Ufo con cui vengono assicurati risparmi per 500 milioni di euro.Tra le misure, il congelamento degli stipendi, pre-pensionamenti e periodi di cassa integrazione per gli steward e le hostess.

In flotta 80 nuovi aerei entro il 2023

Un risultato sperato da Spohr per dimostrare agli azionisti che la strada è quella della ristrutturazione che porterà a un dimagrimento della compagnia in termini di network, dipendenti e di aerei, almeno 100 in meno alla fine dell’emergenza. Tuttavia tra il 2021 e 2023 entreranno in flotta 80 nuovi velivoli per sostituire quelli troppo inquinanti. La preferenza è per la famiglia degli A320 senza escludere aerei più piccoli come gli A220 (ex Bombardier).