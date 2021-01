Luglio / Citroen C3 Aircross Restyling

Aggiornamento di metà carriera per il suv compatto transalpino. La nuova Citroen C3 Aircross Restyling riprenderà le novità stilistiche già viste sulla C3 restyling, come un frontale più aggressivo e un'ampia scelta di abbinamenti cromatici per la carrozzeria. Anche dal punto di vista della sicurezza di bordo vengono introdotte alcune tecnologie di assistenza alla guida.