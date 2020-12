LUGLIO / Tesla Model Y

Di fatto si tratta delle variante crossover della Model 3, visto da cui riprende lo schema tecnico che prevede che le batterie siano sotto il pianale e delle sospensioni, molto raffinate anche senza essere controllo elettronico. Si può già prenotare con un anticipo da versare di circa 2.000 euro. L'abitacolo è anche in versione a sette posti che prevede un'aggravio aggiuntivo di 3.200 euro in più, è non soltanto spazioso, ma anche molto luminoso: il tetto in vetro, infatti, si estende fin sopra il divano. Lunga 478 cm, ha un bagagliaio anche sotto il cofano anteriore. L'ampio portellone, invece, dà accesso a un vano di carico che, una volta ripiegato il divano, arriva a 1900 litri. E' offerta sia nella variante a trazione posteriore che dispone di 287 cv di potenza e ha 540 km di autonomia, oppure integrale 4x4, con un secondo motore per l'avantreno e due potenza da 351 o 462 cv per da 505 oppure 480 km.