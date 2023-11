Luigi Berlinguer, la scuola e noi

Ascolta la versione audio dell'articolo

Le coincidenze della storia a volte sono sorprendenti. Negli stessi giorni in cui ricorre il centesimo anniversario della più influente riforma scolastica italiana nel Novecento, quella di Giovanni Gentile, giunge la notizia della scomparsa di Luigi Berlinguer, il ministro dell’istruzione più importante nel passaggio tra il XX e il XXI secolo, e l’ultimo ad aver promosso un grande e coerente intervento sulla scuola. La coincidenza ci obbliga a riflettere non soltanto sulla sua figura, ma sulla situazione della scuola italiana, con uno sguardo lungo.

Il nome di Berlinguer è legato a un progetto riformatore che ha cercato di tenere in un unico disegno diversi lati del sistema scolastico: la sua gestione e amministrazione (la governance, come si dice oggi); la formazione iniziale e la selezione; l’esame di Stato; l’innalzamento dell’obbligo scolastico; la revisione dei curricola e dei “programmi”; e soprattutto il percorso stesso degli studenti, con la riforma dei cicli scolastici.

Su tutti questi punti, tranne l’ultimo, il suo intervento struttura ancora la nostra scuola, ma richiede una riflessione su ciò che è rimasto incompiuto, ciò che si è rivelato inadeguato e ciò che è stato abbandonato.

L’autonomia scolastica

Sul terreno della governance, Berlinguer è il padre dell’autonomia scolastica: dagli interventi di fine anni novanta data l’autonomia didattica e organizzativa delle istituzioni scolastiche, che acquisiscono personalità giuridica, e la trasformazione dei presidi in dirigenti scolastici. Su tutto questo serve una riflessione profonda. L’idea iniziale era semplice: un regolamento essenziale, pochi limiti normativi, dentro i quali si muove l’autonomia dei singoli istituti. La realizzazione si è allontanata troppo da questa intuizione: la produzione normativa sulla scuola, sia parlamentare e governativa, sia ministeriale, ha continuato a crescere in modo ipertrofico e spesso contradditorio, e l’autonomia effettiva delle scuole si è mossa sempre tra mille secche e scogli. Inoltre, su alcuni terreni fondamentali come il personale, le risorse finanziarie e la gestione degli edifici l’autonomia è rimasta sempre molto limitata, se non inesistente. Allo stesso tempo, l’autonomia in ambito didattico ha riguardato prevalentemente “i margini” dell’offerta formativa e didattica, facendo crescere una “scuola dei progetti” che si sovrappone superficialmente e disordinatamente a “quello che si fa normalmente in classe”.

La professione docente

Sul terreno della formazione iniziale e della selezione dei docenti, le riforme Berlinguer hanno impresso una svolta: è stato abbandonata, almeno sulla carta, l’idea che basta la laurea in una materia per insegnare a scuola; si è affermata, inizialmente, l’idea che per insegnare serve un percorso specifico, professionalizzante, fin dall’università. Questa idea ha preso piede stabilmente per la scuola primaria. Per la scuola secondaria il progetto iniziale, le scuole di specializzazione post-laurea istituite da Berlinguer, non è durato a lungo, e dopo si sono visti molti esperimenti diversi, nessuno destinato a durare. La formazione iniziale e i concorsi sono entrati così in una situazione caotica che stiamo ancora scontando. Adesso sta muovendo i primi passi un nuovo modello di formazione iniziale universitaria e nuovi concorsi. Sarà la volta buona? Lo sarà solo a una condizione, quella che è mancata fin dalle riforme Berlinguer e che continua a mancare oggi: sottrarre questa materia ai conflitti di interesse politico-sindacali, e difendere quindi la stabilità delle istituzioni nel tempo, in quanto stabilità dello Stato. Finora non è successo, e la formazione e la selezione dei docenti, cruciali per una delle istituzioni chiave dello Stato, la scuola, sono nel caos.