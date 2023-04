Luino, formazione come antidoto all’esodo in Svizzera

Ascolta la versione audio dell'articolo

Pochi, già in partenza. E comunque difficili da trattenere visti i vantaggi evidenti del lavoro oltreconfine. Per gli imprenditori dell’alto varesino, la zona di Luino, la concorrenza della Svizzera è un problema aggiuntivo, che si innesta in un quadro globale già sperimentato altrove, con calo demografico e limitato entusiasmo per le competenze tecnico-scientifiche ad ampliare il gap tra domanda e offerta.

A pesare, in quest’area è però anche la convenienza economica: posto a 100 lo stipendio netto percepito da lavoratore, ad un'impresa svizzera questa figura costa 129 euro, ad una italiana 187.

Stime effettuate da Confindustria Varese, che vede in questo aspetto uno dei nodi per gli imprenditori del territorio. Tanto da avviare un’iniziativa formativa autonoma, per provare almeno in parte a ridurre la distanza tra domanda e offerta.

«Sappiamo – commenta il Presidente di Confindustria Varese, Roberto Grassi – quanto sia complicato trattenere e fidelizzare le persone di fronte alla forza attrattiva della Svizzera. Le imprese socialmente responsabili, però, sono quelle che si mettono in gioco per sviluppare know-how e dare chance ai giovani, qualunque sia la posta in gioco. Per questo da mesi stiamo lavorando, con un gruppo di aziende, all'apertura nel luinese di un corso post-diploma IFTS di un anno di specializzazione in robotica e automazione. Ciò per venire incontro alle esigenze emerse dalle imprese del Nord della provincia che hanno sempre più difficoltà a trovare risorse umane in grado di aiutarle ad affrontare le transizioni tecnologiche in atto, oltre che processi di crescita».

In prima battuta un gruppo di 12-15 giovani sarà da subito assunto nelle imprese e poi formato grazie a questa iniziativa, realizzata da Confindustria Varese insieme alla Fondazione ITS Incom.Tra i principali motori del progetto formativo, che vede già il coinvolgimento di una decina di aziende dell'area, c'è la Spm di Brissago Valtravaglia, attiva nelle lavorazioni plastiche e meccaniche per la componentistica auto (stemmi e loghi) e nelle attrezzature sportive per gli sport invernali (pali, reti ecc..).