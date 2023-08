LuisaViaRoma: Tommaso Maria Andorlini è nuovo ceo. I piani di ampliamento

Ascolta la versione audio dell'articolo

Cambia la guida di LuisaViaRoma, uno dei principali negozi online di moda d’alta gamma al mondo, lanciato a Firenze da Andrea Panconesi agli inizi degli anni Duemila e dal 2021 partecipato al 40% dal fondo Style Capital, che ha il controllo del board.



Al posto dell’amministratore delegato Alessandra Rossi, che ha più di 20 anni d’esperienza nel fashion e-commerce di cui 13 nel Gruppo Yoox Net a Porter, arriva Tommaso Maria Andorlini, imprenditore fiorentino fondatore dei negozi online e offline Playground, Sotf e della società Ffw che sviluppa siti e-commerce di moda. «Ma non ci sono temi di discontinuità strategica in questo avvicendamento – spiega Roberta Benaglia, ceo di Style Capital, al Sole 24 Ore – semplicemente Alessandra Rossi vive a Londra, ha una bambina piccola, e per lei il ruolo era diventato pesante, considerato che il business è molto impegnativo. Anche a noi è dispiaciuto».

La scelta è caduta su Tommaso Maria Andorlini (anche) perché Style Capital sta valutando un’operazione di acquisizione dell’azienda fiorentina Playground (9,9 milioni di fatturato 2022, +20% sul 2021, con 23mila euro di utile secondo l’ultimo bilancio depositato): per adesso si tratta di una opzione d’acquisto che ha una durata di 12 mesi. Inoltre Panconesi e Andorlini si conoscono bene e il rapporto personale, unito alla facilità logistica di abitare entrambi a Firenze, ha agevolato la decisione.

L’acquisizione di Playground, peraltro, potrebbe servire ad allargare il raggio di operatività di LuisaViaRoma: «Stiamo valutando questo progetto anche per le sue potenziali sinergie – spiega Benaglia - sia Farfetch che Net-a-Porter hanno una divisione che si occupa di fare siti per i brand che vendono, e questa per noi potrebbe essere l’occasione per realizzarla e per renderla disponibile ai marchi della nostra piattaforma coprendo una serie di servizi».

Il 2022 per LuisaViaRoma si è chiuso con un fatturato cresciuto di oltre il 23%, che ha superato i 254 milioni di euro. «Nella prima parte di quest’anno la crescita è un po’ rallentata – spiega Benaglia – e il primo semestre si chiuderà a +10-15%. Contiamo di accelerare nel secondo semestre e di chiudere con una crescita del 20%»