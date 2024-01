LuisaViaRoma diventa un gruppo: «Miglioreremo l’esperienza di shopping»

Ascolta la versione audio dell'articolo

Roberta Benaglia, patron del fondo Style Capital, l’aveva detto nei mesi scorsi al Sole 24 Ore: stiamo valutando l’acquisizione di Playground, anche per allargare il raggio di operatività di LuisaViaRoma. Ora l’operazione è chiusa: l’ecommerce fiorentino di moda di lusso ha acquisito Holding It, che detiene la società retail Playground con la rete di negozi luxury-sportswear Sotf e la società Ffw che sviluppa siti e servizi per i brand. A vendere è Tommaso Maria Andorlini, che cinque mesi fa è diventato amministratore delegato di LuisaViaRoma: il doppio ruolo ha evidentemente facilitato l’affare, il cui valore non è stato reso noto.

Quello che LuisaViaRoma ha diffuso è invece il valore lordo delle vendite (Gmv) del nuovo gruppo, che ha sfiorato i 400 milioni di euro nel 2023, «con una prospettiva di crescita per il 2024 a 450 milioni». La nascita del gruppo, spiega una nota, «punta a unire le competenze dell’azienda fiorentina nel commercio elettronico di lusso con le tecniche digitali avanzate di Ffw e le competenze nel settore retail di Playground». L’obiettivo è migliorare il servizio clienti e l’esperienza d’acquisto integrata. L’operazione è «un’opportunità strategica per unire i nostri punti di forza e creare un nuovo riferimento nel settore retail digitale e fisico», secondo Andorlini; ed è un modo per «portare avanti i nostri progetti di crescita, continuando ad evolverci», secondo Andrea Panconesi, artefice dello sviluppo di LuisaViaRoma prima dell’arrivo di Style Capital, che nel 2021 ha acquisito il 40% e il controllo del board.

Tra i progetti del nuovo LuisaViaRoma Group c’è l’apertura di uno store di 300 metri quadrati a marchio Sotf nel cuore di Firenze tra pochi giorni, durante la settimana di Pitti Uomo (9-12 gennaio 2024), uno spazio in cui lo sportswear incontra la modernità, con collezioni esclusive di brand emergenti e affermati e installazioni artistiche.