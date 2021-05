Luisaviaroma, ricavi a +30% e playlist con artisti dedicate alla vita domestica

3' di lettura

La chiusura dei negozi di moda causa Covid ha dato una forte spinta al commercio elettronico, e dunque anche a una delle vetrine di lusso più cliccate al mondo come LuisaViaRoma, marchio dell'imprenditore fiorentino Andrea Panconesi nato più di vent'anni fa come espansione dello storico negozio fisico di Firenze.

Fino all'avvento della pandemia lo store online assorbiva il 98% delle vendite, pari a 146 milioni nel 2019 (per l'82% realizzate all'estero). Nel 2020 i ricavi sono aumentati del 30%, sfiorando i 190 milioni, con un margine operativo lordo (ebitda) positivo. E una sorpresa: «Il numero dei clienti è cresciuto, ma aspettative, esigenze e desideri sono rimasti gli stessi», afferma Nicola Antonelli, direttore marketing di LuisaViaRoma.

Nicola Antonelli, direttore marketing Luisaviaroma

Quali cambiamenti avete introdotto nei negozi e negli ambienti di lavoro?

Abbiamo attuato da subito un protocollo anti-contagio per far fronte all'emergenza Covid, differenziato per uffici, magazzino, negozi. È stato promosso l'utilizzo dello smart working e oggi tutti i lavoratori in presenza possono fare tamponi gratuiti a cadenza quindicinale. Per i negozi sono state approntate tutte le misure per consentire ai clienti di acquistare in sicurezza.

Quali novità resteranno oltre la pandemia?

Abbiamo cercato di rendere sempre più reale e ricca l'esperienza del cliente online, avvicinando il mondo fisico a quello reale, e questo rimarrà uno dei principali obiettivi per i prossimi anni.

Avete riscontrato dei cambiamenti nelle aspettative e nei desideri dei clienti?

In realtà no: aspettative, esigenze e desideri non sono cambiati. I clienti di lunga data hanno ricercato capi più sportivi o abbigliamento “da casa”; i nuovi clienti si sono avvicinati con curiosità al mondo digitale, attratti dai contenuti offerti dal sito, che abbiamo aumentato in questo periodo creando piattaforme interattive come l'app di gaming Mod4 o le playlist su Spotify studiate con designer o artisti.

Uno dei nuovi Beauty Kits firmati Luisaviaroma

Avete ridotto gli acquisti delle ultime collezioni rispetto a quelle pre-pandemia?

La strategia aziendale è continuare a crescere, quindi non abbiamo ridotto il nostro budget d'acquisto ma abbiamo ridotto il numero di brand e comprato più “in profondità” per migliorare le performance e l'esperienza del cliente.