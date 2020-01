Luiss, alta formazione a Belluno Via al polo di consulenza e ricerca in collaborazione con la Confindustria di Barbara Ganz

Palazzo Bembo a Belluno

Il taglio del nastro è in programma per martedì 28 gennaio dalle ore 12.30: si inaugura la nuova sede Luiss Business School in via Loreto, 34, Belluno.

Una prima occasione per accogliere gli stakeholder del territorio nella nuova sede e presentare le linee di sviluppo del nuovo polo di alta formazione, consulenza e ricerca applicata nell’area Business e Management attivato in collaborazione con Confindustria Belluno Dolomiti. L’Hub mirerà a favorire un ecosistema incline a innovazione, imprenditorialità, internazionalizzazione e digital transformation e a stimolare la nascita di un “network delle competenze” tra università e stakeholder e l’inserimento dei giovani nel contesto economico locale.

Costituito da Luiss Business School in collaborazione con Confindustria Belluno Dolomiti, Provincia di Belluno, Comune di Belluno, Comune di Feltre e Consorzio BIM Piave di Belluno, il nuovo polo di formazione colma uno storico vuoto formativo in una provincia prevalentemente montana che pure ha visto la nascita e la crescita di distretti industriali e di rilevanti industrie nazionali e internazionali, a cominciare dall’occhialeria.

L’Hub svilupperà iniziative di formazione, consulenza e ricerca in base alle specifiche esigenze del territorio e dei destinatari. Negli ultimi anni, complice la crisi economica, la provincia di Belluno ha visto rallentare la spinta propulsiva delle imprese locali: il nuovo Hub punta a dare nuovo stimolo all’imprenditorialità sul territorio e a restituire vita al tessuto economico-sociale, partendo proprio dall’esigenza di non vedere i giovani talenti allontanarsi.

L’Hub vuole inoltre rispondere alla carenza sul territorio di centri universitari e poli di ricerca e innovazione, facilitando l’innovazione e alla nascita di nuove imprese.