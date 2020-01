Luiss Business School acquisisce la Amsterdam Fashion Academy Diventerà l’hub per lo sviluppo delle attività internazionali della Scuola di Ma.Ge.

Sede Luiss Business School Amsterdam

Luiss Business School si espande all’estero con l’acquisizione della Amsterdam Fashion Academy che diventerà l’hub per le sue attività internazionali e punto di attrazione per i giovani del Nord Europa. Obiettivo dell’operazione - la prima nella storia della Scuola - è rafforzare il suo posizionamento di realtà italiana di eccellenza nell’alta formazione per il settore della moda e del lusso.

La Amsterdam Fashion Academy (Afa) è una boutique di alta formazione fondata nei Paesi Bassi nel 2013 ed è l’unica istituzione olandese a fornire un Bachelor of Arts nel campo della moda e del lusso con circa 200 studenti, il 73% dei quali provenienti da 20 Paesi in tutto il mondo.

«L’acquisizione di Amsterdam Fashion Academy rappresenta una pietra miliare storica per Luiss Business School e più in generale per la nostra università e il nostro sistema di formazione - ha commentato Vincenzo Boccia, presidente della Luiss -. Grazie a questa operazione Luiss si conferma una realtà estremamente dinamica e in forte espansione, con una particolare attenzione alle sfide della formazione a livello internazionale.

Luiss Business School potrà sviluppare un’offerta formativa particolarmente attrattiva, con double o joint programme con sede a Roma e Amsterdam, e di creare un solido asse nel campo della moda e del lusso fra l’hub di Milano e Amsterdam.

«Grazie a questa operazione, che segue di poche settimane il rafforzamento sul territorio nazionale con l’apertura dell’hub Veneto delle Dolomiti, Luiss Business School potrà sviluppare un vero e proprio hub internazionale, su cui concentrare le attività di formazione rivolte ai giovani del Nord Europa in settori di eccellenza del made in Italy: moda e lusso in primis, ma anche industrie creative e imprese familiari, dove l’Italia e la Luiss Business School rappresentano un punto di riferimento» aggiunge Luigi Abete, presidente di Luiss Business School.