Luiss Business School fonda l'Osservatorio Auto e Mobilità

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Luiss Business School in collaborazione con il Care - Center for Automotive Research and Evolution dell’Università Guglielmo Marconi ha fondato l'Osservatorio Auto e Mobilità, che si pone come obiettivo quello di sostenere la trasformazione in atto nell’industria dell'auto verso la mobilità sostenibile. E lo farà con un programma di studi e ricerche, ma anche con pubblicazioni tematiche, organizzando seminari e convegni.

L'Osservatorio sarà guidato da due direttori scientifici: il prof. Fabio Orecchini, ordinario di sistemi per l’energia e l’ambiente dell’Università Guglielmo Marconi, e il prof. Luca Pirolo, associato di Management dell’Università Luiss Guido Carli.

Loading...

Obiettivo dichiarato dell'osservatorio è quelli di poter guidare e far conoscere alle aziende del settore le fasi del cambiamento in atto, offrendo innanzitutto informazioni analitiche e studi di settore. Nelle intenzioni dell'Osservatorio Auto e Mobilità, questi studi dovrebbero consentire agli attori del settore di avere le chiavi e quindi capire quali siano le dinamiche che investono l'intero comparto. Questo per aiutarli ad affrontare le difficili sfide che li attendono sia a livello produttivi sia a livello commerciale.

Per fare questo l'Osservatorio si avvale anche di un iniziale gruppo di partner sostenitori, che al momento include attori quali Unrae, Toyota e Honda. Le tre aziende entrano a far parte del Comitato scientifico dell’Osservatorio, e potranno portare la loro esperienza per lo sviluppo delle attività legate alla mobilità sostenibile.

L'Osservatorio, è ovviamente aperto a tutte quelle aziende che rientrano in qualche modo nell'ecosistema della mobilità. Ci sono al momento tre possibili livelli di adesione: Partner, Main Sponsor e Sponsor.