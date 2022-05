Luiss, al career day 3mila studenti, 160 imprese e 10mila incontri di lavoro

Il focus sulle istituzioni

Nel corso delle due giornate ci sranno momenti di confronto su diversi temi. Un delle novità di quest’anno è il focus sul mondo delle istituzioni «per poter offrire agli studenti una panoramica sulle opportunità di carriera, sui principi di selezione, sui concorsi pubblici per progettare un futuro al servizio del Paese», spiega l’ateneo in una nota. Tra le Istituzioni coinvolte Fao, World Food Programme, Ministero della Giustizia, Camera dei Deputati, Agenzia delle Entrate, Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Anci, Ministero dell’Economia e delle Finanze e Consob.

Come si scrive un curriculum? L’incontro con gli hr manager

Nel corso delle due giornate ci saranno incontri ai desk con 144 employer con desk e 70 slot prenotabili per ogni datore di lavoro. In tutto sono 10.080 gli incontri prenotabili. Per conoscere meglio le aziende ci saranno 78 presentazioni aziendali di circa 40 minuti, a cui potranno partecipare un massimo di 30 studenti. Oltre ai colloqui one-to-one sulle 150 offerte di lavoro e stage gli studenti potranno incontrate i referenti del team career per rivedere il loro curriculum in vista degli incontri con gli employers.