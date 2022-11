Luiss, decolla l’Executive Programme in gestione della crisi d’impresa

Ascolta la versione audio dell'articolo

Affrontare una crisi aziendale con tempestività, intelligenza ed efficacia è possibile solo se si è padroni di specifiche conoscenze e competenze. L'Executive Programme in gestione della crisi d'impresa, progettato dalla Luiss School of Law e dalla Luiss Business School, è pensato per fornire, proprio, gli strumenti necessari per prevenire ed affrontare le fasi più complesse e delicate vissute dalle aziende.

Il corso

Il corso, gestito da Giorgio Meo, docente Luiss di Diritto commerciale, e Vito Cozzoli, docente Luiss di Diritto pubblico dell'economia, mira a formare professionisti di alto profilo in grado di analizzare, programmare e gestire scenari di complessità gestionale crescenti. L'Executive Programme verrà presentato l'11 novembre nella sede Luiss di Villa Blanc, in via Nomentana 216, alle 14,30. L'evento si svolgerà in presenza di leader istituzionali e manager di importanti realtà aziendali, quali: Gianpaolo Alessandro, general counsel di Unicredit, Pietro Bianchi, capo Ufficio analisi del Reparto del Comando generale della Guardia di Finanza,e Luciano Panzani, già presidente della Corte d'Appello di Roma, Luca Ramella, AlixPartners, ed Emanuele Rimini, ordinario nell'Università di Milano.

Destinatari

Il Corso è rivolto a chi già opera nel settore della crisi di impresa (avvocati, commercialisti, dirigenti di azienda e del mondo bancario) e si svolgerà nei fine settimana. I professionisti, durante le dieci lezioni, avranno l'opportunità di confrontarsi con i nuovi regimi di gestione e conoscere le linee guida più aggiornate, volgendo lo sguardo ad un approccio innovativo, pensato per persone che operano nel campo della crisi d'impresa e del turnaround management. La faculty è composta da accademici dell'Università Luiss Guido Carli e altri prestigiosi Atenei, oltre che da professionisti e manager con consolidata esperienza aziendale. L'approccio della didattica sarà multidisciplinare e si focalizzerà sui profili giuridici, anche alla luce della giurisprudenza di merito e di legittimità e sugli aspetti economico-aziendali, formando profili professionali in linea con le richieste delle imprese, oggi di difficile reperimento nel mercato del lavoro.Il corso di perfezionamento prevede la realizzazione di un project work finale e conferirà ai partecipanti 6 Cfu.

