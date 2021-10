Luiss e Intesa Sanpaolo sbarcano a Expo Dubai 2020

2' di lettura

Così come “la bellezza unisce le persone”, l'incontro tra saperi crea nuove competenze. La Luiss Guido Carli interpreta così l'Esposizione universale 2020 di Dubai, al via il 1° ottobre, e porta, all'interno del Padiglione Italia, due applicazioni tecnologiche dall'approccio fortemente immersivo incentrate su ologrammi e virtual conductor. Il fulcro del programma, sviluppato in collaborazione con Intesa Sanpaolo, mette al centro i nuovi percorsi formativi in lingua inglese dell’ateneo e il tema della leadership.



L’Orchestra di Santa Cecilia

Luiss e Intesa Sanpaolo saranno protagonisti del Padiglione Italia con due progetti: “Leading an Orchestra” e “Hologram Talks”. Il primo, Leading an Orchestra, darà ai visitatori l'opportunità di dirigere la famosa Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma nei brani più celebri che hanno fatto la storia della Musica (“La Traviata” di Giuseppe Verdi, “Guillaume Tell” di Gioachino Rossini, “La Primavera” di Antonio Vivaldi e “Il Don Pasquale” di Gaetano Donizetti). Ogni esibizione sarà introdotta da un videomessaggio del Maestro Antonio Pappano che darà indicazioni sui gesti e i comportamenti più efficaci per guidare un'orchestra. Dirigendo, coordinando e facendo andare al giusto ritmo più di 100 elementi, gli utilizzatori, al termine dell'esperienza, riceveranno una valutazione delle proprie capacità di leadership.

Spazio anche agli ologrammi

Gli Hologram Talks permetteranno invece, grazie a un sistema di telepresenza olografico 3D, il teletrasporto virtuale di speaker e docenti dell'Ateneo nel Padiglione Italia, con l'obiettivo di stimolare la curiosità dei visitatori.La proiezione olografica e l'utilizzo di una scala di riproduzione tridimensionale 1 a 1 permetteranno, infatti, di vivere uno spettacolo live, ricco di emozioni. Gli speech, realizzati con docenti e studenti dell'Ateneo, manager, imprenditori e personalità del mondo creativo e culturale, saranno inseriti in un palinsesto che sarà declinato secondo le tematiche previste dal Padiglione Italia.I video saranno fruibili anche sull'applicazione Luiss@Expo, disponibile su tutti i digital store. L'app consentirà quindi agli utenti di esplorare l'offerta formativa in lingua inglese dell'Ateneo e di rimanere sempre aggiornati sui live talk in programma.

Il ruolo della Luiss

«Siamo orgogliosi di essere presenti in questa Expo con Leading an Orchestra, un progetto che unisce innovazione e tradizione. Con questa applicazione, realizzata in collaborazione con Intesa Sanpaolo, portiamo nel Padiglione Italia anche il contributo del Maestro Antonio Pappano che ricorderà ai visitatori quanto sia fondamentale per un direttore d'orchestra avere capacità di leadership, oltre alle doti artistiche necessarie per interpretare questo ruolo. È lo stesso approccio che abbiamo seguito nell'ideare uno dei nostri migliori master, quello in Musica e Management, che coniuga discipline manageriali e il mondo dell'arte», ha dichiarato Paola Severino, vicepresidente della Luiss.

