Luiss, più iscrizioni. Per le matricole il 70% delle lezioni in presenza

Dopo aver riaperto a luglio, prima per le lauree in presenza e, poi, per i test di ingresso, che hanno confermato il trend di crescita delle domande di ammissione anche in periodo post-Covid (con un +8% per i corsi triennali e ciclo unico rispetto all’anno prima e un +20% se confrontato al periodo 2018/2020) e un +13% per le magistrali, la Luiss «Guido Carli» è pronta a ripartire, in sicurezza, con un piano operativo di gestione degli spazi e delle attività: il 70% delle lezioni per le matricole dei corsi di laurea triennali dei dipartimenti di economia e finanza, impresa e management, scienze politiche e del corso a ciclo unico in giurisprudenza saranno svolte in presenza. Mentre, per gli iscritti agli anni successivi al primo e per le matricole magistrali, le lezioni e le attività extra-didattiche si terranno per il 50% in sede.

Il piano per ottimizzare spazi ed esperienza di studio

La programmazione dell’orario sarà ottimizzata per gestire tutti gli spazi e, per garantire una elevata qualità dell’esperienza di studio, sia in presenza che da remoto, tutte le aule saranno attrezzate con nuovi dispositivi interattivi per la team collaboration (lavagne digitali con webcam intelligenti 4K) e nuove aree a disposizione della didattica e degli studenti. Le sedi Luiss, infatti, ospiteranno da settembre due nuove tensostrutture, dove studiare e seguire le lezioni. Per tutte le altre attività formative extra didattiche: dai laboratori al tutoraggio fino allo sport, l’ateneo aprirà le sue sedi, in orari dedicati, nel tardo pomeriggio e nel fine settimana.

Il rettore Prencipe: grande lavoro per garantire elevata qualità

«È un anno importante per il sistema universitario italiano - ha dichiarato il rettore della Luiss, Andrea Prencipe - e noi abbiamo fatto un grande lavoro per garantire una elevata qualità nel processo di apprendimento di tutti i nostri studenti sia in presenza che online. Siamo, inoltre, orgogliosi perché, nonostante la fase di emergenza, la Luiss ha attratto non solo studenti da tutta Italia, ma anche oltre confine. Più di 3mila, infatti, sono state le domande di studenti stranieri che hanno interessato la nostra università, con un incremento del 130% delle application internazionali. Abbiamo investito molto in tecnologia anche per sperimentare nuovi approcci alla didattica».

Dal 7 al 18 settembre scatta il benvenuto alle matricole

Il benvenuto alle matricole è in programma dal 7 al 18 settembre, con hackathon, simulazioni, laboratori di innovazione sia in presenza che a distanza. L’obiettivo è valorizzare fin da subito le competenze trasversali, tecnologiche e digitali dei nuovi studenti.