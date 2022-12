Lukoil, in arrivo un decreto in Cdm per salvare la Isab di Priolo

Ascolta la versione audio dell'articolo

Prendere tempo. E superare senza traumi il 5 dicembre, giorno in cui scatta l'embargo sul petrolio russo che decreterebbe di fatto il fermo delle raffinerie di Isab di Priolo, controllate indirettamente dal colosso russo Lukoil. Evitare la chiusura delle raffinerie che certificherebbe il tracollo di un sistema, quello del polo industriale siracusano, che vale in totale 10mila posti di lavoro. Ma metterebbe anche in difficoltà un intero sistema a livello nazionale: altre aziende che si riforniscono di prodotti dalla Isab, le forniture di prodotto raffinato visto che le sole raffinerie Isab ne forniscono un quarto del fabbisogno annuo del Paese.

Tutti elementi ormai chiari da tempo: dopo che le banche per over compliance hanno smesso di fornire credito alla Isab che, non potendo più rivolgersi al mercato internazionale, è stata costretta a rifornirsi solo di petrolio russo. L'ultima petroliera è approdata sulle coste siracusane nei giorni scorsi e l'azienda ha dichiarato che, con alcuni accorgimenti come il rallentamento della produzione, è in condizioni di andare avanti ancora per qualche settimana. Settimane, non mesi.

La strategia del governo

Una strategia in due step quella cui guarda il governo italiano: un intervento diciamo soft dello Stato con un amministratore fiduciario che possa dare le giuste garanzie alle banche in attesa che Lukoil venda le raffinerie ed esca di scena. Sono queste le premesse del provvedimento che approderà in Consiglio dei ministri. Un provvedimento che è stato già oggetto di analisi in un vertice tra i ministeri interessati a partire dal ministero per le Imprese guidato da Adolfo Urso nella serata di mercoledì 30 novembre ma su cui continuano a lavorare i tecnici.

Quale sia la logica dell'intervento lo si capisce dalle dichiarazioni del ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin: «Il governo sta ragionando su varie soluzioni. Una, in attesa che si possa arrivare a un compratore e ad una proprietà che non sia più russa, potrebbe essere un’ipotesi di intervento dello Stato, con garanzie se sono sufficienti, o al limite estremo con un’operazione di quasi nazionalizzazione – Pichetto Fratin –. Oppure con deroga rispetto al meccanismo delle sanzioni. Le possibilità sono tre: o ci autorizzano la deroga come per la Bulgaria oppure la valutazione è dire se non c’è subito un compratore bisogna fare un’operazione ponte dello Stato».

L’amministrazione fiduciaria

Non è ancora chiaro tecnicamente come il governo voglia attuare questa “soluzione ponte”: l’ipotesi è quella di dichiarare le raffinerie Isab di Priolo “produzione strategica per il Paese” e di consentire la nomina di un amministratore fiduciario. «Temporaneamente lo stato interverrà nella gestione della raffineria mentre si continuerà a lavorare per individuare una soluzione definitiva che assicuri continuità produttiva e posti di lavoro – spiega l’ex ministro dell’Ambiente ed esponente di Forza Italia Stefania Prestigiacomo che segue da vicino il dossier Isab –. Prendiamo atto che, al contrario del governo Draghi, che aveva ignorato o comunque fortemente sottovalutato l'emergenza Lukoil, il nuovo esecutivo di centrodestra ha affrontato seriamente e tempestivamente una crisi economica e politica che rischiava di avere effetti devastanti».