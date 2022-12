Lukoil, il Dg di Isab Priolo: «Entro l’anno la vendita della raffineria siciliana»

Sì. Le nostre riserve di petrolio sono sufficienti per mantenere la raffineria in funzione per diversi mesi. La raffineria è completamente pronta ad operare ininterrottamente nelle nuove condizioni. In particolare, le nostre riserve di grezzo sono sufficienti per mantenere la raffineria in funzione per diversi mesi. Devo sottolineare che già adesso questo grezzo in gran parte non proviene dalla Russia. Sapete che Lukoil è una società internazionale che produce petrolio in circa 10 Paesi e che il proprietario della raffineria Isab, Litasco è un trader svizzero che tratta petrolio da tutto il mondo. Pertanto, per noi non è un problema fornire una quantità sufficiente di greggio non russo per Isab.



Quindi il problema del greggio non russo non c’era? Noi abbiamo scritto che in assenza di linee di credito non sareste stati in condizione di acquistare petrolio non russo.

Come già detto, con Litasco lavoriamo per assicurarci l'approvvigionamento del grezzo necessario. Ci aspettiamo che l'approvvigionamento di petrolio non russo alla raffineria siano possibili. Non ci sono ostacoli legali. Litasco insieme all'Isab collabora con le principali compagnie per soddisfare tutti i requisiti e ridurre al minimo i rischi di trasporto.

C’è qualcosa che non capisco: se Litasco era ed è in condizione di avere il petrolio, per dire, dall’Arabia Saudita o da un altro Paese perché si è posto il problema della fornitura?

Noi siamo pronti per andare avanti in condizioni nuove: abbiamo già un programma per le forniture di grezzo per dicembre e gennaio.