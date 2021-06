Lumaca madonita, un business in crescita anche all’estero

3' di lettura

Un centinaio di nuovi allevamenti negli ultimi 12 mesi, tra aziende e privati in Italia e all’estero; accordi in vista per la realizzazione di grandi allevamenti in Georgia e in Marocco; uno stabilimento in Georgia in collaborazione con una grande azienda norvegese specializzata nella produzione e lavorazione del salmone, dove verrà lavorata la carne di lumaca per la preparazione di prodotti in conserva e congelati da distribuire in tutto il mondo. Si può riassumere in questi tre punti il piano di consolidamento e sviluppo di Lumaca Madonita, l’azienda fondata nel 2006 a Campofelice di Roccella, nel palermitano, da Davide Merlino, Michele e Giuseppe Sansone: è stato si può dire il felice incontro tra una famiglia di agricoltori come i Sansone e un esperto di marketing e di mercati come Merlino.

Oggi Lumaca Madonita, con i suoi 40.000 metri quadrati di terreno e circa 2 mila appezzamenti nati in collaborazione con altri allevatori italiani ed esteri, è il più grande allevamento a campo aperto d’ Italia e riesce a commercializzare circa 200.000 chilogrammi di lumache da gastronomia l'anno.

«Dal 2011, anno in cui abbiamo dato il via all’attività di formazione, progettazione e consulenza ad oggi – dice Davide Merlino, responsabile commerciale dell’azienda – sono più di duemila gli allevamenti che abbiamo avviato e da circa il 90% di questi sono nate delle aziende in Italia. L’elicicoltura rappresenta però una possibilità appetibile anche all’estero: Serbia, Albania, Croazia, Grecia, Ghana, Nord Africa, Polonia, Bulgaria e Georgia. In Georgia, in particolare, stiamo lavorando con il ministero dell’Agricoltura per dare il via ad un progetto di consulenza e formazione per nuovi allevatori, a conferma dell’interesse sempre crescente nei confronti di questo mondo». Un settore veramente di nicchia quello dell'allevamento delle lumache ma che riesce a dare un fatturato medio annuo di mezzo milione di euro. Potenzialmente tra i clienti di questo tipo di aziende vi potrebbero essere anche le aziende di cosmetica ma, spiegano i due fondatori di Lumaca madonita, «Per la bava non ci sono grandi clienti del mondo cosmetico perché i colossi non usano i prodotti derivati da animali». È interessante invece il progetto che hanno avviato: «Stiamo collaborando con l’università di Bologna per la creazione di un film adesivo da utilizzare come cicatrizzante, come trattamento delle ustioni e della cellulite» spiegano.

A risultare vincente nel tempo è stato, infatti, il cosiddetto “metodo Madonita”, un sistema di allevamento giudicato versatile e adattabile a tutte le realtà climatiche e territoriali messo a punto da Merlino e dai fratelli Sansone. «Il nostro sistema di allevamento – spiegano i due fondatori - a differenza del vecchio metodo che si usava in Italia, riesce a portare introiti già dal primo anno di produzione perché il nostro ciclo di produzione necessità di soli 9 mesi, contro i 2-3 anni del vecchio sistema. Noi valutiamo il grado di umidità del terreno, la pendenza, l’esposizione al sole, la composizione chimica del terreno stesso, le dimensioni dell’appezzamento e il nostro modello è adattabile ad allevamenti molto piccoli che non superino i mille metri quadrati ad altri molto estesi fino a 50 mila metri quadrati. Spieghiamo come lavorare il terreno, come gestire l’allevamento. Questi elementi hanno fatto la differenza sul mercato, consentendoci di diventare una delle aziende italiane di punta del settore».