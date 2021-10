Lumache made in Italy, la Chiocciola Metodo Cherasco vuol crescere anche all’estero

4' di lettura

Cherasco, nel cuore delle Langhe cuneesi, fra le colline e i vigneti di uno dei territori più rinomati dell'industria vitivinicola italiana. Un borgo medioevale con lontane origini romane, caratterizzato dalle altissime mura entro le quali furono firmate ben sette paci storiche, fra cui l'armistizio del 1796 imposto da Napoleone al Regno di Sardegna. In questa patria di eccellenze enogastronomiche che spaziano dal Barolo al tartufo passando per il cioccolato (una tappa alla Pasticceria Barbero è più che consigliata) è cresciuta una nuova economia agricola che cerca affermazione anche in altri settori. Quale? Quella delle chiocciole.

A scommettere sulle potenzialità (alimentari e non) di questo piccolo mollusco gasteropode c'è l'Istituto internazionale di Elicicoltura di Cherasco, guidato dal 2016 da Simone Sampò, istrionico e vulcanico imprenditore piemontese con una lunga esperienza alle spalle nel mondo dell'elicicoltura. Svestiti i panni di “broker” delle chiocciole indossati a metà anni ‘90, ha continuato a viaggiare in mezzo mondo per portare avanti un progetto che oggi punta a rinnovarsi in chiave green e che vuole mettere solide radici in settori “paralleli” come la cosmesi e la farmaceutica.

Alla base di tutto c'è un vero e proprio Disciplinare, “Chiocciola Metodo Cherasco”, che prevede un allevamento all'aperto a ciclo naturale (simbiotico) completo e fondato sull'auto sostentamento degli impianti: la chiocciola deve cioè mangiare alimenti vegetali che vengono appositamente prodotti e che crescono direttamente dalla terra del recinto in rete helitex che la ospita.

Negli ultimi cinque anni, gli allevamenti che seguono questo Disciplinare sono passati da 200 a 750 (sui mille totali attivi in Italia) - ogni produttore lavora con 30/50 recinti e ogni recinto genera in media circa 250 chilogrammi di “raccolto” l'anno – e abbracciano oggi un indotto di oltre 1.400 aziende e 9mila addetti, con un giro d'affari complessivo cresciuto da 32 a oltre 350 milioni di euro (circa 6,5 milioni è invece il fatturato di gruppo dell'Istituto).

L'obiettivo strategico di Sampò è quello di non fermarsi ai confini nazionali e la partnership stretta con Nadi Group in Georgia, per dare vita nel 2018 a un impianto pilota a Zigibiddi (oggi sono circa 250 i recinti in attività su un'estensione di 5,5 ettari), va per l'appunto in questa direzione è la base per un ambizioso piano di sviluppo nel Paese che prevede la realizzazione di oltre 3mila impianti su una estensione di circa 3.500 ettari, l'apertura a Tbilisi (nel 2022) di una sede dell'Istituto Internazionale di Elicicoltura e di una sede di Lumacheria Italiana (il marchio commerciale dei prodotti food di Sampò) e l'organizzazione dell'Helix World, la cui edizione 2021 è in programma a Cherasco il 16 e 17 ottobre.

Pakistan, Marocco, Libano, Argentina, Stati Uniti, Grecia e Sud Africa sono solo alcuni degli altri Paesi in cui l'Istituto ha già tessuto e sta tessendo relazioni per allargare il proprio raggio d'azione su scala internazionale.Il modello di sviluppo virtuoso e orientato alla sostenibilità ambientale, anche grazie all'impiego delle tecnologie innovative (droni e sensoristica in primis) nei campi, a cui lavora Sampò ha una precisa definizione, da lui stesso coniata: economia elicoidale. Un sistema che va cioè oltre il concetto di economia circolare e che punta a ridurre ai minimi termini gli sprechi lungo tutta la catena di lavorazione della chiocciola: tutto si utilizza e si trasforma (la carne per servire l'industria alimentare e la ristorazione di alto livello, la bava per creare prodotti cosmetici e medici sfruttando le proprietà nutrienti e antiossidanti del mollusco, gli intestini per l'alimentazione di altri animali, il guscio per i prodotti ortodontici e per gli scrub nei massaggi) per generare nuove opportunità di reddito in una logica di rete di impresa.