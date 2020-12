Luminosi e densi, ecco come saranno i colori delle auto nel 2021 Il Color show Ppg svela ottanta colori nella proposta destinata al mondo Fca interpretano i nuovi trend e guardano al futuro della mobilità elettrica e dell’auto connessa di Filomena Greco

Luminosi, cangianti, materici, con un occhio alla tradizione e uno al futuro. Nuova palette di colori per il mondo automotive, proposta firmata dagli esperti e dai designer di Ppg che ogni due anni propone nel Color Show per Fca le nuove tendenze nel settore. L’edizione 2020 si è svolta in versione rigorosamente online, in una stagione “straordinaria” per il settore che ha visto accelerare la rivoluzione digitale che sta attraversando l’intera filiera, sulla spinta di nuovi driver come la mobilità elettrica e l’auto connessa e a guida assistita.

Le restrizioni imposte dal Covid-19 hanno spinto in avanti il programma di digitalizzazione del colore messo a punto da Ppg con una serie di strumenti per catturare l’ aspetto visivo del colore per renderizzarlo sullo schermo, una sorta di impronta digitale del colore condivisibile con i clienti. È solo l’inizio di un programma ambizioso, spiegano i vertici del Gruppo, che punta a sviluppare strumenti digitali con sessioni di stile e colore collaborative.

Daniela Nicolelli ha firmato la palette costituita da 80 colori suddivisi in cinque macro-tendenze. Dai toni caldi e desaturi racchiusi sotto il titolo So conscious – petrolio, rame e bronzo con finiture metalliche o ceramiche – fino alla proposta So Bold, audacia e gentilezza insieme, che interpreta toni derivanti dai colori primari al massimo della saturazione. Passando dall’Italian way of life del capitolo So Beautiful – il colore si esprime con toni inusuali e diversificati, cangianti, dal blu saturo al verde fluo –, dalla proposta So Normal – lo straordinario della normalità del classico con una nuova allure – fino a So Ethical, sfida dei tempi moderni, colori caldi, decisi e tonali, di media saturazioni, ispirati a terra e radici, densi e luminosi come marroni, terracotta, ocra e verde verso con finiture metallizzate.

Cinque macrotrend e 30 colori base diventano dunque la matrice su cui costruire l’intero progetto cromatico denominato ExtraOrdinary e destinato a ispirare i designer di Fiat Chrysler. Incarna le tendenze più attuali: lo spostamento verso le tonalità calde, accenti di colore energici, presenza di grigi ricchi di nuance e la luminosità come chiave di lettura dell’intera proposta.

All’indomani di una stagione di acquisizioni iniziata nel 2016, il numero di stabilimenti in Italia del Gruppo americano, ricorda Rodolfo Saporiti, ad di PPG Italia, è salito a 9, con 1.400 dipendenti e un focus automotive nei plant in provincia di Asti e a Caivano. La rivoluzione dell’e-mobility e dell’auto a guida autonoma entrano di diritto nello sviluppo di nuovi prodotti e soluzioni nel mondo del colore. Lo spiega Federico Menta, Global Director Automotive: «PPg ha sviluppato una linea di prodotti innovativi per il battery pack, create ad esempio per ottimizzare la conduzione del calore. Inoltre l’esigenza di ridurre il peso delle vetture per migliorare performance e autonomie sta spingendo i produttori a utilizzare plastiche e leghe, servono dunque sistemi vernicianti in grado di aderire su materiali diversi che coesistono sulla vettura».