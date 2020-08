Lumson si unisce a Pibiplast. Nasce polo del packaging per la cosmetica Prende forma il quarto gruppo europeo. Nella nuova compagine azionaria la quota di controllo (il 51%) sarà in mano alla famiglia Moretti, sotto la guida di Matteo Moretti, regista dell’operazione di fusione e già presidente del Polo della Cosmesi. di Carlo Festa

Nasce il leader italiano nel settore del packaging per la cosmetica. A unirsi sono infatti due tra i maggiori gruppi del comparto, cioè Lumson e Pibiplast.

L’obiettivo della nuova realtà è l’ulteriore crescita per consolidamento con il target della quotazione a Piazza Affari nel giro di qualche anno. Nella nuova compagine azionaria la quota di controllo (il 51%) sarà in mano alla famiglia Moretti, sotto la guida di Matteo Moretti, regista dell’operazione di fusione e già presidente del Polo della Cosmesi.

La quota restante sarà suddivisa tra diversi: il gruppo finanziario tricolore Fsi, il private equity internazionale L Catterton e altri soci. Uscirà invece il fondo Ambienta, già socio di Pibiplast. L’operazione, secondo fonti legali, avrebbe una valutazione di circa 300-350 milioni di euro. I due gruppi sono sinergici, visto che Lumson è particolamente attivo nel packaging per il make up, mentre Pibiplast nel packaging per il mascara e l’area skin care. Il fatturato consolidato dei due gruppi si avvicinerà ai 200 milioni di euro, comprese le sinergie ottenibili.

I protagonisti dell’operazione

Lumson è oggi leader italiano nel settore del packaging primario per la cosmetica. Fa capo alla famiglia Moretti (con il 65% del capitale) e nel 2018 è entrato nel capitale con il 35% il gruppo finanziario Fsi guidato da Maurizio Tamagnini, specializzato nelle aziende leader del Made in Italy. Fondata nel 1975 da Remo Moretti e con sede a Capergnanica (Cremona), la società è oggi presieduta dal figlio Matteo Moretti: ha circa 550 dipendenti, due siti produttivi, entrambi in Italia, e filiali commerciali negli Stati Uniti, in Francia, Spagna e Germania con un fatturato di circa 100 milioni.

Pibiplast, che ha un giro d’affari di circa 60 milioni, è invece un operatore leader nello sviluppo e produzione di packaging plastico eco-sostenibile per il mercato della cosmetica. Nel 2018 nell’azienda hanno acquisito una quota di controllo (l’80%) i fondi L Catterton, specializzato sui beni di consumo e sull cosmetica, visto che è anche socio di Intercos, e Ambienta, focalizzato a propria volta sugli investimenti in sostenibilità ambientale. La famiglia fondatrice, Bosi, è invece restata con il 20 per cento. Fondata nel 1954 e con sede a Correggio (Reggio Emilia), Pibiplast è nata inizialmente come produttore di packaging plastico per l'industria farmaceutica e si è poi specializzata nei settori della cosmetica e del make up attraverso una serie di acquisizioni strategiche e investimenti in tecnologie all'avanguardia.