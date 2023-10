Lumson vuole diventare leader nel packaging per lo skincare con sostenibilità e nuove aggregazioni

Ascolta la versione audio dell'articolo

«L’innovazione è il motore della crescita in tutti i settori. Nel mio in particolare è fondamentale per offrire ai nostri clienti – i principali brand della cosmetica – soluzioni sempre più all’avanguardia coniugando ricerca, sostenibilità, sicurezza ed estetica. Il futuro della mia azienda è sempre di più focalizzato sull’ambiente»: con questa visione Matteo Moretti, presidente dell’azienda di famiglia Lumson, attiva nel packaging per la cosmetica, ha deciso, nel novembre scorso, di riacquistare le azioni del gruppo precedentemente cedute al fondo di Private Equity Fsi.

«È stato un momento storico per la mia famiglia e per la nostra azienda, estremamente significativo - continua Moretti -. L’acquisizione delle azioni della società dal fondo Fsi ha assicurato l’implementazione della strategia di lungo periodo a tutti gli stakeholder del gruppo. La mia famiglia ha sempre detenuto il controllo dell’azienda, ma riportare l’azionariato nelle sole mani della famiglia fondatrice ha confermato il nostro impegno per la crescita, la solidità della società e la visione di prospettiva a lungo termine per il futuro».

E, a quasi un anno dall’operazione, continua il processo di crescita intrapreso in Europa e negli Stati Uniti offrendo ai clienti soluzioni sempre più aderenti alle loro necessità. «Dal punto di vista finanziario - spiega Moretti - sono molto soddisfatto perché la Lumson è in un percorso di significativa riduzione del debito contratto per il riacquisto e procede in tal senso velocemente grazie alla importante capacità di generazione di cassa. Mi aspetto infatti, già per la fine del 2023, a parità di perimetro di gruppo e senza riduzione degli investimenti programmati, di avere una leva di debito intorno a 2,4 volte il margine operativo lordo».

Ambiziosi gli obiettivi della società da oltre 130 milioni di euro di fatturato: «Vogliamo innovare nel segno della sostenibilità - ribadisce Moretti -. Per fare questo dobbiamo continuare a investire in nuove risorse professionali da inserire nell’organico, in Capex per lo sviluppo prodotti - spendiamo circa 6-8 milioni di euro all’anno - e, perché no, magari tra un paio di anni, anche in aggregazioni nel settore. La mia ambizione: vedere Lumson rivestire sempre di più un ruolo di leader nel settore del packaging per lo skincare».