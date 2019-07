Luna, il discorso che Nixon avrebbe tenuto in caso di incidente dell’Apollo 11

Secondo. A un certo punto, consigliava il ghost writer, avrebbero dovuto comunicare che “La Nasa ha interrotto le comunicazioni con gli astronauti”.

Terzo. All'annuncio sarebbe dovuta seguire una cerimonia funebre condotta da un sacerdote davanti alle telecamere, come quando succede una tragedia in mare. Il rito si sarebbe concluso con un planetario Padre nostro recitato dal religioso.

Solo a quel punto il presidente americano avrebbe preso la parola per un breve discorso. Parole che cinquant'anni dopo fanno ancora emozionare. L'incipit: “Il caso ha voluto che gli uomini che sono andati sulla Luna per esplorarla in pace ci resteranno sulla Luna e riposeranno lì in pace (…)”.

Il discorso continua per pochi minuti, una ventina di righe, fino alla chiusa. “Ogni essere umano che alzerà gli occhi verso la Luna nelle notti a venire saprà che lì, in un altro mondo, da qualche parte ci sarà per sempre l'umanità”.

Quelle parole scritte da Safire sono state definite come il più eloquente discorso di Nixon e uno dei più toccanti mai pronunciati da tutti i presidenti americani. Per fortuna non è mai servito ed è per sempre rimasto in un cassetto.