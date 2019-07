Luna o Lunatick a firma di Antony Gormley

L'artista inglese Antony Gormley, famoso per le sue sculture che esplorano il rapporto tra corpo e spazio, ha dedicata al tema della luna la sua prima opera in realtà virtuale, realizzata con la start up svedese Acute Art in collaborazione con lo scienziato dr. Priyamvada Natarajan. Si tratta di un viaggio sulla luna che parte dall'isola deserta di Kiritimati nell'Oceano Pacifico - un'isola che rischia di scomparire a causa dell'innalzamento del livello del mare -, attraverso le nuvole e l'atmosfera, circumnavigando il globo, per arrivare alla luna. Dopo l'esplorazione della luna, gli utenti continuano il loro viaggio attraverso la via lattea verso il centro del sistema solare, il sole. Il progetto, intitolato “Lunatick”, è stato esposto presso The Store X a Londra dal 5 al 25 aprile di quest'anno.

Immagine Courtesy Acute Art