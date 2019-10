Luna Rossa, assaggio a Cagliari dell’America’s Cup Prada vara il nuovo scafo che parteciperà in Nuova Zelanda all’edizione 2021 della Coppa America di Davide Madeddu

1' di lettura

Dopo 2 anni di lavori l’avventura in mare può iniziare. A Cagliari nella base del team Luna Rossa Prada Pirelli il varo del monoscafo full-foiling AC75 Luna Rossa, che rappresenterà l'Italia e il Circolo della Vela Sicilia nella Coppa America. Già da questi giorni inizieranno le prove in mare per l'imbarcazione costruita dal cantiere Persico Marine, a cui hanno lavorato piú di 90 persone, di cui 37 designer del team.

Nei lavori sono stati impiegati 7.000 metri quadrati di fibra di carbonio e 400 metri quadrati di nido d'ape in alluminio. Tecnologia d'avanguardia come le 2 derive mobili in carbonio, gli innovativi “foil arm”, del peso di circa 500 chilogrammi ognuna, sono progettate per sostenere un carico massimo di 27 tonnellate.

Dopo la benedizione dell'imbarcazione dall'arcivescovo di Cagliari monsignor Arrigo Miglio, Miuccia Prada, madrina del varo, con al suo fianco il marito Patrizio Bertelli (Presidente di Luna Rossa Prada Pirelli Team), Agostino Randazzo (Presidente del Circolo della Vela Sicilia) e Marco Tronchetti Provera (Ceo di Pirelli, co-title sponsor del team Luna Rossa e partner nello sviluppo tecnologico) ha rotto la bottiglia il via al varo del monoscafo volante con cui il il team Luna Rossa Prada Pirelli parteciperà alla “Prada Cup” – regate di selezione dei Challenger – cui seguirà, per il vincitore della “Prada Cup”, la finale della “36° America's Cup presented by Prada”, in programma a Auckland (Nuova Zelanda) da gennaio a marzo 2021. In serata anche la presenza del premier Giuseppe Conte che, oltre al cantiere, ha visitato la nuova imbarcazione.