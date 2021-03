Luna Rossa: o tutto o niente. Iniziano le finali per contendersi l’America’s Cup Parte con quattro giorni di ritardo, causa breve allarme Covid ad Auckland, l'America's Cup numero 36, a poco meno di quattro anni dall'unica edizione disputata a Bermuda nel giugno 2017. Sarà l'evento sportivo globale più rilevante del 2021, Olimpiadi a parte di Alex D'Agosta

Parte con quattro giorni di ritardo, causa breve allarme Covid ad Auckland, l'America's Cup numero 36, a poco meno di quattro anni dall'unica edizione disputata a Bermuda nel giugno 2017. Sarà l'evento sportivo globale più rilevante del 2021, Olimpiadi a parte

Luna Rossa Prada Pirelli ed Emirates Team New Zealand, ventuno anni dopo, ancora in finale insieme. Tutto o niente: “non c'è secondo”, si ripete scherzosamente, ma non troppo, nell'ambiente velico. E così anche questa volta si riparte da zero ma si potrebbe decidere tutto anche nell'arco di meno di una settimana, al ritmo di due regate al giorno se le condizioni meteo lo consentiranno: ci vogliono sette vittorie per vincere, con un solo punto di scarto.

Parte con quattro giorni di ritardo, causa breve allarme Covid ad Auckland in Nuova Zelanda, l'America's Cup numero 36, a poco meno di quattro anni dall'unica edizione disputata a Bermuda nel giugno 2017. Sarà l'evento sportivo globale più rilevante del 2021, Olimpiadi a parte. E, soprattutto in Italia, potrà diventare uno degli argomenti di discussione nello sport più “caldi” per diversi anni a venire. Con i suoi 170 anni di tradizione la “vecchia brocca” è ancora lì, osannata da tanti potenti della terra ma sempre più difficile e controversa da conquistare. Così, se, per la prima volta nella storia riuscirà a metterci le mani un team italiano, essa conquisterà un'importanza significativamente vicina a un evento come può essere l'Olimpiade invernale di Cortina 2026. Perché, a chi è capace di vincerla, è bene ricordarlo, è riservato l'onore e l'onere di riorganizzare l'evento nella sua edizione successiva. Il che equivale a dire in media da 3 a 5 anni di lavoro tecnico, sportivo, commerciale, promozionale, amministrativo, di sviluppo territoriale e, certamente, turistico.

Un evento che può ampliare la sua forma e il suo calendario ma, di base, resta unico e speciale: conserva infatti l'alone di esclusività e di magia, fosse solo per il fatto di essere il trofeo tuttora in palio più antico.Un bel gioco, quindi, che non tutti hanno però saputo sempre ben gestire.

La ricchissima Bermuda, non è stata infatti l'esempio di località ospitante più virtuosa. Piccola, costosa e difficile da raggiungere, ha rappresentato anche l'unica edizione senza Luna Rossa dal 2000 a oggi: la compagine italiana ne era uscita per dissenso con gli organizzatori. Ma quando la Coppa è stata per la prima volta “sbullonata” dal New York Yacht Club nel 1983, da allora molte città ospitanti ne hanno ereditato fortuna, benessere e memoria storica indelebili nell'immaginario collettivo, ben oltre la sola dimensione di evento sportivo nautico.

Fremantle, San Diego e più di recente San Francisco hanno tutte dimostrato di essere maggiormente all'altezza della situazione. Ed è con le due edizioni europee di Valencia che si è toccato il punto più alto di partecipazione e di sviluppo anche dal punto di vista dell'economia dell'evento, considerata la massima partecipazione di dodici team nell'edizione 2005-2007, che arrivava in Spagna dopo un circuito di tre anni “itinerante”, ancora preso da esempio per il suo ineguagliato successo.