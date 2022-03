Lunana (Bhutan)

Ascolta la versione audio dell'articolo

Un giovane insegnante del Bhutan moderno, Ugyen, si sottrae ai suoi doveri mentre progetta di andare in Australia per diventare un cantante. Come rimprovero, i suoi superiori lo inviano nella scuola più remota del mondo, nel villaggio di Lunana a 4.800 metri di quota, per completare il suo periodo di servizio. Dopo un cammino di 8 giorni, Ugyen si ritrova esiliato dalle sue comodità occidentalizzate. A Lunana non c'è elettricità, né libri di testo e nemmeno una lavagna.

La sorpresa della cinquina del miglior film internazionale arriva addirittura dal Bhutan, una nazione di cui abbiamo visto pochissimo sul grande schermo. Impossibile la vittoria, ma la nomination è già un trionfo.