Lunedì criptoimprenditori a confronto al webforum del Sole 24 Ore

Come in un film già visto, ad esempio con la bolla di Internet di inizio anni Duemila, l’ondata di vendite che sta travolgendo la criptoeconomy non distruggerà tutto. Ma farà selezione tra asset e piattaforme: solo una parte dell’ecosistema, infatti, è destinata a sopravvivere.

L’importante, per chi investe o guarda da vicino il fenomeno, è capire per tempo quali sono le componenti più solide e i business model più resilienti: di questo si parlerà lunedì 27 giugno al web forum organizzato dalla Redazione Finanza & Mercati del Sole 24 Ore, intitolato «Bitcoin&co, la grande caduta: chi resisterà alla selezione del mercato».

Dalle 17,45 alle 19, in diretta video sul sito de Il Sole 24 Ore e i canali social del gruppo, si confronteranno sull’argomento

Ferdinando Ametrano, co-fondatore e ceo di CheckSig

Francesca Failoni , direttore finanziario di Alps Blockchain