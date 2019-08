Lunedì nero, anche i ricchi piangono: Bezos perde 3,4 miliardi, Zuckerberg 2,8 miliardi

Ma per un giorno se la sono passati male anche Bernard Arnault (che si ritrova con 3,2 miliardi di dollari in meno), Mark Zuckerberg (alleggerito di 2,8 miliardi), Mukesh Ambani (2,4 miliardi in meno per l’imprenditore indiano, l’uomo più ricco dell'Asia) e Bill Gates (ieri diventato più “povero” di un paio di miliardi di dollari).

I ricchi piangono anche in Cina, dove all’escalation della guerra commerciale (e valutaria) si sono aggiunte le proteste di Hong Kong : dal 23 luglio queste ultime hanno contribuito ad affossare la piazza finanziaria dell’ex colonia britannica, alleggerendo di altri 19 miliardi di dollari i portafogli dei dieci maggiori Paperoni locali.

