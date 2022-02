Lunedì nuovo Cdm, aiuti militari a Kiev: in partenza missili, munizioni e mitragliatrici

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Consiglio dei Ministri si riunirà lunedì pomeriggio per adottare nuove disposizioni relative alla crisi ucraina. In particolare, si interverrà per garantire sostegno e assistenza al popolo ucraino attraverso la cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari alle autorità governative dell’Ucraina. Una seconda norma introdurrà una procedura che consenta maggiore flessibilità nell’uso delle diverse sorgenti di energia elettrica del Paese. Lo riferisce Palazzo Chigi.

I nuovi aiuti a Kiev andranno ad integrare quelli contenuti nel decreto approvato il 25 febbraio. E, insieme alle sanzioni in ambito Swift per la Russia e alla chiusura dello spazio aereo a Mosca, costituiranno l’ossatura del patto di ferro con l’Ue per fermare Putin. Il premier Mario Draghi esprime «il pieno e convinto appoggio» dell’Italia al pacchetto di misure contro la Federazione Russa presentato dalla Commissione Europea e commenta: «L’aggressione dell’Ucraina è un atto barbaro e una minaccia per tutta l’Europa» che «deve reagire con la massima fermezza»

In arrivo mitragliatrici e munizioni

L’Italia, come già altri paesi europei, si prepara dunque a inviare aiuti militari all’Ucraina. Non solo equipaggiamenti per la difesa passiva, quindi, ma anche strumenti in grado di danneggiare concretamente l’avanzata delle forze armate di Vladimir Putin, infliggendo perdite di uomini e mezzi. Si tratta di alcune centinaia di missili in grado di neutralizzare carri armati o aerei, migliaia di mitragliatrici leggere e pesanti, munizioni e, non è escluso, anche mine anticarro: tutte armi di utilizzo agevole per un soldato addestrato, ma anche relativamente semplici per essere impugnate da un civile determinato a resistere all’invasione.

Armi per il conflitto urbano

Secondo gli esperti, queste armi sarebbero le più adatte ad affrontare un conflitto come quello che va delineandosi in Ucraina. L’esercito di Kiev, almeno nei primi giorni, sembrerebbe aver scelto di evitare lo scontro aperto, preferendo asserragliarsi nelle città per difendere i palazzi del governo. “Stinger” antiaerei e armi anticarro sono la scelta più indicata per i contesti di conflitto urbano. Possono aumentare, e di molto, le capacità della resistenza ucraina. Sulle strade, inoltre, potrebbero essere posizionate le mine anticarro per fermare l’avanzata russa.

I missili contraerei Stinger

Particolarmente minacciosi sono poi i missili contraerei “Stinger”. Diverse centinaia di queste armi dovrebbero prendere la via di Kiev. Dotati di tecnologia all’infrarosso, gli Stinger si dirigono verso le fonti di calore e qualunque velivolo anche di grandi dimensioni sotto la quota di 3.500-4.000 metri può essere colpito. E anche se oggi si bombarda spesso da quote più alte, un caccia o un elicottero in decollo e in atterraggio, o che scenda di quota, può essere un bersaglio utile. Accanto ai missili poi dovremmo inviare migliaia di armi da fuoco come le mitragliatrici pesanti Browning e le più leggere Mg. Tutte armi che arriveranno in Ucraina con le relative munizioni.