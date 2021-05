Lunelli acquista la cedrata Tassoni. Primo obiettivo: più presenza all’estero

2' di lettura

La Cedral Tassoni Spa, nota per la famosa Cedrata, entra a far parte del Gruppo Lunelli, che annovera le Cantine Ferrari del famoso Trento Doc come marchio di punta, all’interno di una strategia volta a valorizzare lo stile del bere made in Italy nel mondo.

Il Gruppo Lunelli, che fa capo alla omonima famiglia e opera nel settore del beverage di alta gamma con i marchi Ferrari Trento, Bisol1542, Surgiva, Segnana e Tenute Lunelli, «è stato selezionato al termine di un processo competitivo – comunicano dall’azienda – anche in considerazione dei suoi valori di rispetto della tradizione, ricerca della qualità e cura del territorio».

L’obiettivo è consolidare la mission volta alla creazione «di un polo dell'eccellenza del bere, ambasciatore nel mondo dello stile di vita italiano, e questa nuova acquisizione non fa che confermare la volontà di valorizzare il patrimonio produttivo del nostro Paese».

Nata da una spezieria che fu riconosciuta farmacia nel 1793, la Tassoni ha mantenuto per oltre due secoli la sede a Salò, sul Lago di Garda. La famosa cedrata, con la sua iconica bottiglia “a buccia di agrume”, è entrata a far parte dell'immaginario collettivo anche grazie alla collaborazione con Mina.

Tassoni sarà inserita nel Gruppo come una realtà produttiva autonoma, «preservandone la tradizione e il forte radicamento sul territorio ma con grandi ambizioni di crescita, grazie alle sinergie che si verranno a creare».