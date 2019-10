Tartufo, così il design corre in aiuto per esaltare l'aroma perfetto

Ma naturalmente la maggior parte di chi raggiunge in queste settimane le colline protette dall’Unesco ha come scopo principale il gusto. Godersi il Magnatum Pico a tavola, con una generosa grattata, o portasene a casa qualcuno, meglio se con il bollino di garanzia. Ad oggi i prezzi si aggirano intorno a 300 euro l’etto. Chiunque acquisti al Mercato Mondiale del tartufo bianco, nel centro della città piemontese, può chiedere una verifica di congruità a uno dei giudici del Centro nazionale Studi Tartufo. Come scegliere quello giusto? «Innanzi tutto la regola aurea - afferma Carbone - ricordarsi che stai comprando un profumo: l’emozione olfattiva è essenziale. Non è migliore il tartufo con il profumo più intenso ma quello con l’armonia più delicata. La consistenza deve essere corretta, il tartufo non deve essere molle o gommoso. Il colore non deve ingannare, non c’è correlazione tra colore e aroma».

Ogni anno, puntuale, si riaccende però la polemica sulle provenienze. Impossibile, dicono in molti, che tutto il tartufo bianco d’Alba provenga effettivamente dalle colline langarole. «Il valore sta soprattutto nel patrimonio culturale della filiera - spiega Carbone - se il cercatore è professionale immette immediatamente il tartufo sul mercato, lo custodisce al fresco e con il giusto tasso di umidità: la filiera breve e corretta è garanzia di qualità». E questo vale per tutti i tartufi italiani, da Alba ad Acqualagna o San Miniato, e per tutti i 15mila cercatori attivi. Tanto è vero che in Parlamento sono in discussione alcuni disegni di legge che mirano a creare una denominazione unica in modo da salvaguardare e valorizzare il prodotto italiano. Anche se è giusto dire che non sempre i tartufi esteri sono una delusione, «in Istria, ad esempio, c’è competenza diffusa», conferma il direttore del Centro Studi.

Ma in fondo al vero appassionato interessa solo quel che arriva nel piatto. Che sia nel pieno rispetto della tradizione - sui tajarin da 40 tuorli, a coprire come un velo la fonduta o lamellato sull’uovo - o in proposte più sperimentali e coraggiose. Michelangelo Mammoliti, una stella Michelin alla Madernassa di Guarene, lo propone in versioni decisamente non scontate. «Sono di qui, amo da sempre il tartufo - racconta - mi piace inserirlo nei miei piatti. In un weekend ne uso anche due chili, e i miei preferiti sono le “piattine”, quelli che si raccolgono vicino ai tigli in questa zona, profumatissimi».

Alla Madernassa il tartufo accompagna le animelle alla carbonara con tagliatelle di seppia, la capasanta arrostita con infusione di radice di prezzemolo e zucca profumata agli agrumi, il foie gras pochè nel barbaresco. E l’uovo, naturalmente. Un fine velo di albume con tuorlo confit in olio di prosciutto di Cuneo e una royale di midollo (il piatto si chiama “Attesa d’oro”).