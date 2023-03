Lungo l'Atlantic Highway irlandese tra salmoni e violini

Ci si siede sull'erba a pelo della scogliera, magari riscaldandosi nell'attesa con un bicchiere di whisky e mangiando un panino spalmato di burro e ripieno di salmone affumicato con legna di quercia, tanto prima o poi nel cielo d'Irlanda il rainbow comparirà. Specialmente se si sta compiendo un viaggio on the road lungo i 2500 chilometri della Wild Atlantic Highway dall'estremità di Malin Head nella ventosa contea del Donegal, passando per Kinsale nella contea di Cork. La costa occidentale è lirica dentro la geometria della verde campagna delimitata dai secolari muretti a secco entro cui pascolano le pecore e i bovini dalla folta capigliatura accanto ai cottage dai tetti in paglia. Di fronte c'è l'Atlantico che si infrange contro le alte scogliere: è in quei momenti, soprattutto alle cinematografiche Cliffs of Moher, nella contea di Clare, che compaiono scenografici arcobaleni nella tavolozza azzurra del cielo d'Irlanda, delle cui dimensioni e durata si discuterà a lungo, la sera, al pub ascoltando dal vivo un concerto improvvisato di violino.

2/4 4/4 Menu