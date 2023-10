Lungo l’infinita costa dell’oceano indiano per bagni e surf

I chilometri di costa sono 1.600 si può fare il bagno praticamente tutto l’anno, specialmente lungo il litorale sud occidentale in quello che corrisponde al nostro autunno: a Tangalla, Beruwala, Mirissa, Bentota e Unawatuna le spiagge di sabbia bianca, la vicinanza alle barriere coralline, le palme consentono di sentirsi davvero in armonia con la natura. Anche la costa orientale, meno esplorata, entusiasma per i paesaggi, anche se ad Arugam Bay sono le onde a stregare i surfisti, mente Uppuveli è stata da poco riaperta. Non lontana da Colombo si trova, invece, la laguna di Negambo in cui si pescano le aragoste.

5/7 7/7 Menu