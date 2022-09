Lungo le vie della Millenaria

Appuntamento per domenica 25 settembre con La Millenaria randonnée 2022, percorso ciclistico nei luoghi antichi della valle Subequana: fra le esperienze, una sosta a Secinaro, il paese dei mulattieri e dei tagliatori di ghiaccio, l’attraversamento della valle dello zafferano, la salita a Castelvecchio Subequo tra il convento e la falesia fino al castello di Gagliano. Iniziative previste in tutta la zona, e per chi non vuole pedalare ci sono anche escursioni a cavallo e passeggiate.

