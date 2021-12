Luoghi e itinerari da scoprire nel 2022

I punti chiave Mete lontane per tre viaggiatori su quattro

Nell'anno più difficile per il turismo il 2021 è arrivata una conferma importante per l'Italia che, come ha ricordato di recente l'Enit, è stata fra le destinazioni più gettonate in assoluto nel 2021. Stando alla ricerche del settore nel 2022 il BelPaese dovrebbe bissare questo risultato, soprattutto nel settore luxury travel. Tuttavia, gli italiani sognano di andare lontano, molti di attraversare le grandi praterie americane oppure di raggiungere l’impareggiabile Cuba. Mentre secondo la guida LoneyPlanet una regione da scoprire nel 2022 è quella dei Fiordi dell’Islanda oppure la verde Slovenia.

Italia al top per lusso, arte e.....

Città d'arte, luoghi naturalistici e patrimonio culturale ma anche alberghi a 5 stelle e boutique hotel, resort esclusivi al mare e in montagna, escursioni ed esperienze enogastronomiche cucite su misura, glamping e centri benessere. Nel menu che il Belpaese offre ai viaggiatori stranieri con più budget a disposizione c'è un po' di tutto e i numeri rappresentano bene le potenzialità di questa offerta. Il turismo di lusso vale infatti circa il 15% del fatturato totale del settore alberghiero e il 25% della spesa turistica totale, per un giro d'affari di circa 25 miliardi di euro fra alloggi, ristorazione ed esperienze e tour vari.

.... prima destinazione per il wine lovers

Dai tour dei vigneti e degustazioni di vini alla degustazione di nuove miscele create da produttori di vino innovativi, il mondo del vino offre infinite possibilità da esplorare. Alcuni amanti del vino vanno ancora oltre, viaggiando per il mondo per sperimentare nuovi vitigni del Nuovo Mondo e vini naturali, così come le annate classiche di alcuni dei vigneti più rispettati al mondo.Secondo la società di ricerca Bounce L'italia è il paradiso dei wine lovers, con alcune delle regione più vocate all'enologia a livello mondiale si piazza al primo posto della classifica dei migliori paesi per gli amanti del vino Con circa 400 varietà di uve autoctone del paese, c’è un vino per tutti i gusti. È anche il più grande produttore di vino nella nostra classifica producendo 82 milioni di ettolitri per 100.000 persone. Il Portogallo è al secondo posto, grazie al maggior numero di tour enologici dei paesi studiati, oltre ad essere il più grande consumatore di vino, con il paese che beve 47 milioni di ettolitri per 100.000 persone.Al terzo posto c’è la Spagna che ha la più alta superficie vitata della lista, con 968,4 mila ettari dedicati alla viticoltura. Seguono Francia e Nuova Zelanda.

Mete lontane per tre viaggiatori su quattro

Guardano alle intenzioni di viaggio degli italiani per il 2022, emerge come la maggior parte dei viaggiatori si sia concentrato negli ultimi due mesi su mete estere. Secondo i dati raccolti da Volagratis.com ben l'89% delle ricerche di pacchetti “volo+hotel” per il 2022 è riferito a destinazioni extra confine, il 64% in Europa e il rimanente 25% nel resto del mondo. La quarta ondata della pandemia peserà sicuramente sulle dinamiche di inizio 2022 ma è significativo che fra ottobre e novembre alcune mete come New York e altre grandi città degli Stati Uniti e del Medio Oriente o le principali capitali europee abbiano prodotto un traffico di ricerche superiore a quello registrato nello stesso periodo del 2019. Una conferma su dove si vuole andare nel 2022 arriva da un sondaggio di Weroad secondo cui la meta più gettonata per il 2022 è l'America: con le sue strade infinite, immerse nei deserti o nelle foreste, forte di quel senso di libertà che difficilmente si può trovare in altri luoghi del mondo. Dal Nord al Sud, dai paesaggi mozzafiato del Canada a frenetiche metropoli come New York, dall'impareggiabile Cuba al misterioso Perù. Al secondo posto si piazza l'Asia (34% dei voti) con tutto il fascino delle sue bellezze naturali.

Le migliori destinazioni secondo Lonely Planet

Come ogni anno vale la pena non trascurare il Best in Travel 2022 di Loney Planet che tracciano in base alle novità e alle proposte per l'anno che verrà la classifica delle migliori destinazioni da mettere in lista per il grande viaggio da fare nei prossimi mesi. E'suddiviso in tre classifiche: top 10 città del mondo, top 10 regioni e migliori 10 paesi. Le 10 città top sono Auckland, Nuova Zelanda , Taipei, Taiwan, Friburgo, Germania Atlanta, Stati Uniti, Lagos, Nigeria, Nicosia, Cipro , . Dublino, Irlanda ,. Mérida, Messico , Firenze, Italia . Gyeongju, Corea Del Sud. Tra i primi dieci paesi ci sono invece Egitto, Malawi, Nepal, Oman, Anguilla, Slovenia, Belize, Mauricius, Norvegia Isole Cook. Infine, le 10 top regioni sono: Fiordi occidentali ( Islanda), Virginia Occidentale, USA, Xishuangbanna, (Cina), Heritage Coast del Kent, Regno Unito, Porto Rico, USA; Shikoku, Giappone, . Deserto di Atacama, Cile, The Scenic Rim, Australia, Isola di Vancouver, Canada, Borgogna, Francia