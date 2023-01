Luoghi e sapori a Singapore per vivere (non solo) l'atmosfera del Capodanno Cinese

A Singapore si celebra il Capodanno Cinese, quest'anno nel segno del Coniglio. Festeggiato da 3500 anni, è uno dei momenti più sentiti anche nella città stato, nonostante la sua natura cosmpolita. Dal 1821 infatti, Singapore è residenza di un'ampia comunità cinese (75% della popolazione) in una delle zone più caratteristiche dal punto di vista architettonico, con i templi rosso e oro, le tipiche case-botteghe a due piani degli artigiani, i mercati. Come sempre il River Hongbao, questo il nome dell'evento celebrativo, dura fino al 29 gennaio e si svolge ai Gardens by the Bay, un parco tropicale di 100 ettari nel cuore della città, dove si trovano 18 “Superalberi” alti fino a 50 metri, le serre tematiche come la Flower Dome e la Cloud Forest che ha ospitato le installazioni per il lancio di Avatar 2 e l’hotel temporaneo Garden Pod con quattro mini appartamenti di design realizzati in container dipinti di bianco. Sì, gli effetti speciali a Singapore non mancano e anche se è un buon esempio di come sarà la nostra vita nel futuro. Lo fa con continui flashback nella tradizione, anche semplicemente quando a bordo di una Tesla elettrica e diretti al quarantesimo piano dell'ultima avveniristica torre vedete dal finestrino le galline selvatiche che razzolano sui marciapiedi.

