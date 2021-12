Luoghi di qualità per stimolare emozioni e creatività nei ragazzi

Dopo anni di costruzioni modeste è il momento di pensare all’importanza dell’architettura degli spazi educativi, dagli asili alle università. Luoghi dove si formano le donne e gli uomini di domani. Un domani in cui alle discipline di apprendimento classico si affiancheranno sempre di più temi ambientali e sociali, sul cambiamento climatico, sull’economia circolare, sulla sostenibilità. In fondo, una scuola è la rappresentazione della società e la scuola stessa è un’organizzazione sociale che vede i ragazzi protagonisti di una società in divenire. Per questo, la nuova scuola deve affrontare e preparare i giovani alle sfide future e, per fare ciò, l’architettura è e sarà un fattore determinante.

Quanto è importante l’architettura delle scuole? Cos’è un edificio scolastico e come sta cambiando? Quale sarà il suo ruolo nel quartiere, nella città e nel territorio?

La scuola è una destinazione primaria. Oggi le scuole assolvono a un ruolo formativo e didattico, molto spesso in spazi inadeguati. Si affacciano nuovi bisogni, un nuovo ruolo sociale e non solo formativo. C’è stata, inoltre, un’importante evoluzione nel rapporto insegnanti-allievi, da una scuola nozionistica a una esperienziale. L’obiettivo è quello di comprendere questo rapporto ed elaborare una serie di linee guida e riflessioni per guidare il cambiamento attraverso l’organizzazione dello spazio come espressione di questi bisogni, affrontando l’aspetto educativo attraverso l’architettura. Le scuole sono una rete d’intensità intelligente diffusa su tutto il territorio e, per questo, dovrebbero diventare veri e propri hub di comunità.

La comprensione dei fenomeni complessi della nostra società ha bisogno di luoghi per capire questa complessità: il rapporto tra arte e scienza, la sperimentazione scientifica e quella umanistica. Proviamo a immaginare questi spazi non più solo per ospitare un apprendimento alunno-insegnante, ma luoghi dove vivere quotidianamente l’esperienza della crescita personale e collettiva. Luoghi per costruire l’esperienza della vita.

Solo attraverso uno spazio ben progettato possiamo stimolare emozioni e creatività e, per questo, dobbiamo abbandonare lo schema standard della scuola rigida, che ancora ritroviamo in molte strutture, a favore di uno più flessibile capace di generare edifici scolastici belli sotto l’aspetto architettonico ed efficienti dal punto di vista energetico. Edifici che siano studiati a partire da un ripensamento delle funzioni che va di pari passo con l’evoluzione dei modelli pedagogici e di insegnamento. Quando una scuola è bella, sostenibile e ben distribuita, riesce a trasmettere ai suoi allievi valori come il rispetto per l’ambiente e il territorio.