Lush mette in mostra il packaging del futuro

«Future Fibres: il packaging che verrà» è il titolo della mostra organizzata da Lush, brand di cosmetici freschi e fatti a mano, visibile nello store milanese del brand, in via Torino, fino al 30 giugno. Un’ esposizione multisensoriale sul packaging del futuro tra innovazione e rigenerazione, non solo ambientale ma anche sociale. Dai prodotti solidi e nudi all'utilizzo di materiali durevoli, passando per la ricerca di fibre naturali e completamente tracciabili, fino ad arrivare a pratiche di riciclo, upcycling ed economia circolare per ridurre l'impatto sull'ambiente e le emissioni di Co2: il viaggio di Lush alla ricerca di soluzioni attraversa tutti i paesi del mondo, dal Nepal allo Zambia, dall'India al Giappone, e segue la mission del brand «Leaving the world lusher than we found it», per lasciare il mondo più rigoglioso di come l'abbiamo trovato.

Le fibre del futuro

La ricerca di soluzioni alternative per Lush parte da materiali innovativi che possono rivoluzionare il futuro del packaging. Le fibre del futuro sono fibre naturali, completamente tracciabili fino all'origine, che hanno un impatto positivo sulle popolazioni e sull'ambiente. Questi materiali provengono da terreni che valorizzano gli ecosistemi locali - suolo, scarti, fauna selvatica, economia locale e salute. Le fibre del futuro hanno un impatto positivo benoltre la sostenibilità. Spesso si intrecciano a progetti di empowerment delle donne e tuteladei mestieri artigianali, come ReWrap in India per i knot wrap o One Planet Cafè per lafibra di banano dello Zambia, la conservazione dei saperi tradizionali come per la cartalokta nepalese, e in generale contemplano la rigenerazione e conservazione dell'ambiente,della fauna selvatica e del tessuto economico e sociale delle comunità locali.

Provenienti da coltivazioni spontanee o biologiche, grazie a suoli più sani hanno un consumo di acqua ridotto anche del 91%, come nel caso del nostro cotone biologico dall'India. Fibre innovative e materiali durevoli permettono al brand di seguire la propria mission e di sostenere progetti di rewilding nel mondo. La carta Golden Eagle, utilizzata per alcune confezioni regalo, contiene il 5%di fibre di legno proveniente da un progetto di rigenerazione e rewilding nella foresta di Akaya, in Giappone. Qui vivono alcuni degli ultimi esemplari di aquila reale (Aquilachrysaetos) del paese, dove è sulla lista rossa delle specie minacciate. Il progetto diAkaya è un'iniziativa della comunità locale in collaborazione con alcuni gruppi per la conservazione che si propone di riconvertire le monoculture di cedro a foresta naturale su un arco di 50 anni. Seguendo criteri scientifici, gli alberi delle piantagioni vengono progressivamente abbattuti, aprendo un sito di caccia per le aquile reali e lasciando spazio per la crescita di piante diverse.

Dal Giappone allo Zambia, il viaggio di Lush alla ricerca di soluzioni non si ferma mai: la carta di fibre di banano proviene da un progetto equosolidale che nasce per combattere la distruzione della fauna selvatica e sostenere l'indipendenza delle donne. Una fibra biologica, equosolidale e climate positive. La tappa in Nepal porta alla scoperta della cartalokta: durevole e naturalmente resistente a insetti e muffe, veniva utilizzata negli anni 80 inNepal per documenti ufficiali come la carta di identità. La carta lokta si ricava da un arbusto sempreverde che prolifera naturalmente sui pendii dell'Himalaya: raccolta secondo un metodo tradizionale che ne consente la ricrescita spontanea, può essere riutilizzata molte volte per regali dal cuore etico.