Lussemburgo, Delaware, Cayman: la Serie A è un paradiso (fiscale)

L'Olanda è al 14° posto nella classifica del Financial Secrecy Index redatto dal Tax Justice Network (Tjn) di Londra. L'indice misura la segretezza delle giurisdizioni in tutto il mondo ed evidenzia le caratteristiche di quelli che vengono comunemente definiti paradisi fiscali.



Una nuova indagine del Tjn, pubblicata alla fine di maggio di quest'anno, pone i Paesi Bassi al quarto posto tra i maggiori paradisi fiscali per le multinazionali. In Olanda infatti - come ha evidenziato una recente inchiesta multimediale di Fiume di denaro sul ilsole24ore.com - gli utili distribuiti da una società non residente e le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in società non residenti non concorrono in genere alla formazione del reddito se rispettano determinati requisiti. Gli interessi, le royalties e i dividenti in uscita, inoltre, sono generalmente esenti da ritenute.

JUVENTUS SULLA ROTTA AMSTERDAM-TORINO JUVENTUS SULLA ROTTA AMSTERDAM-TORINO





Non c’è solo il Granducato per il Milan



Lussemburgo, Delaware e poi anche le Isole Cayman: il Milan non si fa mancare proprio niente. Dopo la stagione del misterioso uomo d'affari cinese Yonghong Li (sulla quale continuano a indagare i magistrati di Milano), il fondo statunitense Elliott controlla la maggioranza del club attraverso la lussemburghese Project Redblack, a sua volta posseduta da due società del Delaware dello stesso fondo Elliott (la King George Investment e la Genio Investment, entrambe costituite il 4 marzo 2017) e da un'altra holding lussemburghese (la Blue Skye Financial Partners) di proprietà di due persone fisiche: i finanzieri napoletani Gianluca D'Avanzo e Salvatore Cerchione, che fino all'ingresso nella compagine del Milan non avevano mai avuto un ruolo attivo nel mondo del calcio.



Secondo lo statuto della Project Redblack la gestione della società spetta ai possessori delle azioni di classe A e cioé alle due entità del Delaware del fondo Elliot. Il fondo ha poi comunicato di controllare le due società del Delaware attraverso altre entità domiciliate nello stesso Stato degli Usa e nelle Isole Cayman.

TRE PARADISI PER IL MILAN TRE PARADISI PER IL MILAN





Inter, la catena arriva a Hong Kong e alle Cayman



Lussemburgo e poi Hong Kong. La catena proprietaria dell'Inter conduce in Asia attraverso il piccolo Granducato europeo. In cima c'è il gruppo cinese Suning che ha rilevato il club dall'imprenditore indonesiano Erick Thohir. Oggi il 68,55% dell'Inter è controllato dalla lussemburghese Great Horizon, a sua volta controllata al 100% dalla Suning Sports International di Hong Kong. Una quota di minoranza del club (pari al 31,05%) è nelle mani della Lionrock Zuqiu Limited delle Cayman attraverso la società italiana International Sports Capital. Lionrock è un fondo di private equity di Hong Kong.

INTER CONTROLLATA DA CINA E CARAIBI INTER CONTROLLATA DA CINA E CARAIBI





La Roma ha la cassaforte in Delaware



Si chiama As Roma Spv Llc la società del Delaware che controlla il club della Roma. Il suo dominus è James Joseph Pallotta, finanziere nato nel Massachusetts da genitori italiani. La struttura societaria è semplice e lineare. La Roma è controllata per l'83,3% dalla società italiana Neep Roma Holding che è posseduta dall'entità del Delaware. Quest'ultima poi ha in portafoglio direttamente un altro 3,3% della Roma.



Il Delaware è il principale paradiso fiscale e societario degli Stati Uniti e si sta imponendo come il centro offshore più conveniente per le società. Qui la segretezza è d'obbligo. Con 870mila abitanti, lo 0,3% della popolazione americana, e 154 chilometri quadrati di superficie, lo 0,07% del territorio federale, il Delaware ha attratto il 60% delle società della classifica Fortune 500. Più della metà delle maggiori compagnie statunitensi, infatti, sono domiciliate qui. E tra queste anche numerose Limited liability companies che posseggono club calcistici di mezzo mondo.

IL DELAWARE ALLA GUIDA DELLA ROMA IL DELAWARE ALLA GUIDA DELLA ROMA





Fiorentina e Milan nella stessa casa a Wilmington



Il 6 giugno di quest'anno è stato ufficializzato il passaggio del controllo della Fiorentina dalla famiglia Della Valle a Rocco Commisso, un imprenditore italiano naturalizzato statunitense. Fondatore di Mediacom, quinta azienda fornitrice di Tv via cavo negli Stati Uniti, Commisso è presidente e proprietario anche del New York Cosmos.



Anche Commisso ha scelto il Delaware per controllare la squadra viola. Il 100% della Fiorentina è nelle mani della italiana New Acf Fiorentina, controllata a sua volta completamente dalla Columbia Soccer Venture Llc, costituita il 17 maggio 2019. E dove? In Delaware, naturalmente.



Già. Per meglio capire le dimensioni del “fenomeno Delaware” basta un solo esempio. Nella periferia nord di Wilmington, una delle principali città dello Stato, sorge un edificio dove ha sede il Corporation Trust Center della Ct Corporation, azienda specializzata nella costituzione e domiciliazione di società. Solo qui sono registrate più di 285mila imprese, parte delle quali sono entità fantasma. Un solo edificio ospita, insomma, un numero quattro volte superiore ai 71mila abitanti dell'intera Wilmington.



Tra le società che hanno sede in questo palazzo c'è la Columbia Soccer Venture, proprietaria della Fiorentina. Ma ci sono anche la King George e la Genio Investment, le società del fondo Elliott che controllano il Milan. Nel Delaware, Fiorentina e Milan condividono la stessa casa.

FIORENTINA, COMMISSO SCEGLIE IL DELAWARE FIORENTINA, COMMISSO SCEGLIE IL DELAWARE





L'Udinese sceglie il fiduciario dello juventino Cristiano Ronaldo



Le strane coincidenze del calcio nostrano non finiscono qui. Perché in un altro edificio, questa volta in Lussemburgo, a più di seimila chilometri dal Delaware, sono domiciliate la società che controlla l'Udinese Calcio e la holding di Cristiano Ronaldo. Al numero 92 di Rue de Bonnevoie, in un anonimo palazzo alle spalle della stazione ferroviaria della città del Granducato, negli uffici della fiduciaria Private Trustees c'è la Gesapar, la società che possiede il 100% delle azioni dell'Udinese. Ma c'è anche la Crs Holding del campione juventino. Entrambe le entità sono amministrate dall'avvocato italiano Paolo Panico, proprietario della Private Trustees.



E sempre qui - solo per aggiungere un’altra curiosità - ci sono anche le due holding lussemburghesi del gruppo Angelucci, editori di Libero e del Tempo.



La Gesapar è controllata da un'altra società lussemburghese, la Kalmuna, che è posseduta a sua volta dalla holding spagnola Diversify Sport Investment della famiglia Pozzo, che in Spagna è stata proprietaria del Granada.



Ma perché il Lussemburgo attrae così tanto anche i club del calcio? Nel Granducato gli utili distribuiti da una società non residente e le plusvalenze realizzate non concorrono di norma alla formazione del reddito mentre gli interessi e le royalties vengono premiate dall'esenzione di ritenute. Per i dividendi in uscita, poi, la legge prevede una ritenuta alla fonte del 15% che può essere ridotta in presenza di convenzioni fiscali internazionali.

UDINESE PASSA DA SPAGNA E LUSSEMBURGO UDINESE PASSA DA SPAGNA E LUSSEMBURGO





Bologna, dal Lussemburgo agli Stati Uniti



Ancora Lussemburgo e ancora Delaware per il Bologna Football Club. La società presieduta da Joey Saputo, figlio di un siciliano emigrato in Canada e diventato milionario alla guida di un gruppo caseario con oltre 10mila dipendenti, è controllata al 99,9% dalla Bfc 1909 Lux Spv, a sua volta nelle mani della Bfc 1909 Usa Spv domiciliata in Delaware.



Nel più piccolo Stato degli Usa, chiamato anche il First State per essere stato il primo a ratificare nel 1787 la Costituzione degli Stati Uniti, nessun amministratore o manager di una Limited liability company (Llc) è responsabile personalmente dei debiti e delle obbligazioni della società. Il proprietario non deve essere una persona fisica né è obbligato a risiedere negli Stati Uniti. Non c'è nessun obbligo neanche di svolgere attività economiche o di stabilire una propria sede. Una legge del 2006 obbliga gli agenti che registrano le società a conoscere fisicamente i beneficiari della Llc ma la regola può essere facilmente aggirata. Il certificato di registrazione di una Llc costa 90 dollari e le informazioni obbligatorie da registrare sono solo il nome della società, l'indirizzo e il nome dell'agente residente. Nient'altro.

IL BOLOGNA FA TAPPA IN LUSSEMBURGO IL BOLOGNA FA TAPPA IN LUSSEMBURGO





Andata e ritorno con Londra per il Brescia



Massimo Cellino, ex patron del Cagliari e del Leeds, è dal 2017 proprietario del Brescia, neopromossa in Serie A. Il club è controllato dalla società italiana Brescia Holding. Salendo più in alto nell'organigramma si arriva a Londra, dove è domiciliata la Eleonora Sport Limited, che controlla la Brescia Holding e che era proprietaria del Leeds. Salendo ancora più in su si torna in Italia con la Eleonora Immobiliare, che è controllata fiduciariamente dalla Melior Trust. Impossibile dire se le quote intestate alla fiduciaria siano direttamente nelle mani di Cellino oppure se siano controllate da un'altra società appartenente allo stesso imprenditore.

BRESCIA, ANDATA E RITORNO PER LONDRA BRESCIA, ANDATA E RITORNO PER LONDRA





Venezia, dal Canal Grande alle Cayman



Il Venezia milita in Serie B ed è presieduto da Joe Tacopina, nato a New York ma con cittadinanza italiana, uno dei più importanti avvocati della Grande Mela. Nel 2011 Tacopina fa parte della cordata di Thomas DiBenedetto che rileva la Roma, poi nel 2017 con Joey Saputo entra nella compagine del Bologna ma ne esce un anno dopo. Ha rilevato il Venezia tramite due società delle Cayman, la Venezia Fc 1907 (che controlla il 99% del capitale del club italiano) e la Venezia II Fc 1907, che detiene il rimanente 1%.



Le Isole Cayman sono al terzo posto nella classifica dei paradisi fiscali del Tax Justice Network. In termini di rapporto tra Pil e attività estere, le Cayman sono il più grande centro finanziario offshore nel mondo, con attività estere pari a 1.500 volte la dimensione dell'economia domestica. Le isole sono anche l'ottavo centro bancario del globo, con asset per un valore di mille miliardi di dollari, e ospitano oltre 10mila fondi d'investimento con un valore patrimoniale netto di più di tremila miliardi di dollari. Nel suo territorio ci sono 176 banche, più di seimila società fiduciarie e oltre 92mila società registrate.

VENEZIA NELLE ISOLE DEI CARAIBI VENEZIA NELLE ISOLE DEI CARAIBI





Calcio & affari, i rischi da evitare



«Delaware, Cayman e Lussemburgo - sottolinea Alex Cobham, Ceo di Tax Justice Network - sono famose perché permettono alle società di fornire poche o addirittura nessuna comunicazione pubblica. La Lega Calcio italiana sta assistendo all'aumento delle proprietà, o del debito delle società, legati a questo tipo di giurisdizioni, e deve adottare misure rigorose per garantire che i club forniscano un livello più elevato di trasparenza finanziaria pubblica. Altrimenti, come dimostrano le esperienze dolorose vissute nel calcio inglese e scozzese, si metterà a rischio sia l'integrità del calcio italiano sia la stabilità degli stessi club. E saranno i tifosi, ovviamente, a soffrirne».



Chissà cosa ne direbbero Nereo Rocco e Andrea Rizzoli.