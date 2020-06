Lusso, il 57% dei consumatori più ricchi non comprerà. Per l’Italia la scommessa è il turismo Secondo il True Luxury Consumer report di Boston Consulting quasi un consumatore su due ha un potere d’acquisto ridotto di Marta Casadei

(Imagoeconomica)

Il 57% dei consumatori del lusso (con picchi oltre il 65% per Cina e Brasile) non farà gli acquisti e gli investimenti preventivati per quest’anno. Che, invece, vengono “assicurati” solo dal 20 per cento. Circa la metà dei clienti del lusso (46%), infatti, ha visto diminuire il proprio potere d’acquisto a causa dell’epidemia di Covid-19.

La ripresa solo nel 2022

Che la scure del coronavirus si fosse abbattuta pesantemente sul settore moda e lusso era già noto, e il report True-Luxury Global Consumer Insight di Boston Consulting, presentato oggi durante il settimo Altagamma Consumer and Retail Insight, non fa che confermarlo. «Ci aspettano due anni molto difficili - dice Nicola Pianon, partner di Bcg -: nel 2020 ci sarà un calo tra il -25% e il -45% delle vendite di prodotti di lusso personale, mentre le stime che riguardano il lusso esperienziale, che è cresciuto di più negli ultimi tre anni e avrebbe dovuto trainare anche la crescita nel biennio, sono ancora più negative perché oscillano tra il -40% e il -60%. Ai livelli pre Covid, e quindi a quelli del 2019, si tornerà solo nel 2022 o nel 2023, a seconda delle categorie». Quelle più colpite sono gioielli e orologi nella sfera del lusso personale (dove, invece, i primi a riprendersi saranno streetwear, abbigliamento sportivo e cosmetici) e resort, crociere, bar e club in quella del lusso esperienziale, dove invece i “vincitori” sono prodotti hi-tech per la casa, vini e alcolici.

I cinesi credono in una ripartenza veloce (ma viaggiano meno)

Una quota consistente dei consumatori (43%) - il report si basa su 12mila interviste in tutto il mondo, fatte sia prima sia dopo il Covid-19 - è convinta che, dopo la crisi, la ripartenza non sarà rapida. Fanno eccezione i cinesi che, invece, confidano in un rimbalzo: il 77% pensa che la ripresa sarà veloce. Nazionalità decisiva per le vendite del lusso, i cittadini della Repubblica Popolare rimangono ancora un target importantissimo, dunque. «Dobbiamo promuovere con loro la destinazione turistica Italia oltre Milano e promuovere i nostri prodotti in loco, visto che viaggeranno meno», dice Matteo Lunelli, presidente di Altagamma. Che sottolinea come l’approccio delle aziende del lusso debba essere improntato «all’internazionalità, alla sostenibilità e alla contemporaneità ovvero la capacità di comunicare con il consumatore di oggi, utilizzando linguaggi e strumenti giusti».

Digitale al 20% del mercato in due anni

L’epidemia di Covid-19 ha accelerato un trend già in atto: quello che vede i consumatori cinesi (prima nazionalità per spesa al mondo con una “fetta” pari al 35% del mercato, nonché prima nazionalità per acquisti tax free in Italia ed Europa) passare da acquirenti globetrotter a clienti locali.

Nel complesso, non è l’unico trend ad essere nato o ad essere stato “spinto” dal Covid.19: tra quelli evidenziati ci sono il turismo più “intimo” e a corto raggio; la sostenibilità e la responsabilità sociale a 360° come fattori chiave nell’acquisto, la crescita del second hand (che nel 2022 varrà l’8% del mercato, cioà circa 25 miliardi di euro e cresce quattro volte di più del mercato normale) e quella delle vendite online, che passeranno dal 12 al 20% del mercato in due anni.