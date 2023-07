Lusso, sui brand italiani scatta l’estate di shopping

Hermés batte le stime

Giorni di shopping nel lusso, ma anche di semestrali e quella di ieri di Hermés ha sbaragliato il comparto, come hanno osservato alcuni analisti. Dai risultati delle semestrali di Lvmh e Kering dei giorni scorsi era emerso il rallentamento dei consumi negli Stati Uniti e d’altra parte l’indebolimento del controaltare del mercato cinese. Hermés si può definire realmente “anticicllico”.

I ricavi consolidati del gruppo nel primo semestre 2023 sono saliti a 6,698 miliardi di euro, in crescita del 25% a cambi costanti e del 22% a cambi correnti rispetto allo stesso periodo del2022. L’utile operativo corrente ha raggiunto 2,947 miliardi di euro (44% delle vendite, +28% rispetto al 2022) e l’utile netto 2,226 miliardi di euro (33% del fatturato) in crescita del 36% rispetto allo stesso periodo del 2022.

D’altra parte la domanda di iconiche borse come Birkin e Kelly supera la capacità produttiva della maison, tanto che l’obiettivo per il prossimo futuro a livello industriale è quello di aprire un nuovo stabilimento di produzione di pelletteria all'anno in Francia per mantenere un tasso di crescita di circa il 7% per gli articoli in pelle. Sul fronte commerciale, invece, Hermés ha annunciato di non avere intenzione di rivedere al rialzo i prezzi per il resto del 2023, dopo l’aumento del gennaio scorso.

In Borsa

Sulla piazza di Parigi il titolo, che già aveva registrato da inizio anno una performance migliore dei competitor, ha svettato chiudendo in rialzo del 3,94% a 2.011,50 euro per azione, portando così la capitalizzazione di Borsa a 209,65 miliardi di euro.

A rilento Lvmh, nonostante un fatturato oltre i 42 miliardi nel semestre, con un +0,42% (422,32 miliardi di capitalizzazione) e in negativo Kering con una flessione dell’1,52% (65,91 miliardi di capitalizzazione) perché nonostante l’annuncio di Valentino i dati della semestrale non sono passati inosservati.