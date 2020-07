Lusso strategico in Europa: le 10 raccomandazioni di Altagamma per la ripresa Mancano meno di 10 giorni al Consiglio europeo durante il quale sarà negoziato il piano Next Generation Eu. L’obiettivo delle aziende è sostenere un segmento che in Italia vale quasi il 7% del Pil e nell’Unione europea impiega 2 milioni di addetti di Marta Casadei

Sono dieci le raccomandazioni che Altagamma ha stilato in vista del Consiglio europeo del 17-18 luglio, durante il quale sarà negoziato Next Generation Eu, il massiccio piano per la ripresa che punta ad arginare gli effetti del Covid-19.

L’intento è quello di segnalare le “istanze” del mondo del lusso, che spaziano dal sostegno al turismo (profondamente colpito dal coronavirus) alla tutela della proprietà intellettuale, passando per il supporto agli investimenti nell’innovazione e nella sostenibilità. E ribadire quanto sia un settore chiave sia sul piano economico sia identitario.

Il settore vale il 4% del Pil europeo

Il settore lusso, del resto, è eurocentrico: dei poco più di mille miliardi di valore del mercato del lusso nel suo complesso - che include i beni personali di lusso, ma anche l’hotellerie, la ristorazione - circa 800 miliardi sono concentrati in Europa, dove il segmento dell’alto di gamma impiega, tra addetti diretti e indiretti, circa 2 milioni di persone. E vale circa il 10% delle esportazioni e il 4% del Pil europeo.

«La centralità strategica dell'industria dell'alto di gamma non si è ancora pienamente affermata presso le istituzioni italiane ed europee», ha detto Matteo Lunelli, presidente di Altagamma, commentando la prima delle 10 raccomandazioni contenute nel position paper - allineate con alla posizione dell’associazione europea Eccia cui fanno capo le sei associazioni dell'alto di gamma europeo - che riguarda proprio l’affermazione del ruolo strategico del lusso.

Dal turismo alla sostenibilità, tutte le sfide del lusso

«Tutelare questo comparto - in un momento di sfide epocali che riguardano il Covid-19 ma anche i cambiamenti del consumatore - è fondamentale e serve un piano articolato di interventi per sprigionare l'enorme potenziale di questa industria, che può essere una locomotiva per l'economia italiana ed europea», ha detto Lunelli. Tornando alle raccomandazioni, ecco le altre nove: la seconda è investire nel capitale umano, subito seguita dalla promozione del turismo e dal sostegno agli investimenti nell’innovazione.