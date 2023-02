Lusso, la Cina rallenta dopo cinque anni di crescita

A contribuire al calo del 10% nel 2022 è stato anche il blocco del sistema duty-free, con la chiusura dell’hub di Hainan, che negli ultimi anni aveva trainato la crescita del lusso in Cina: nel 2022 Hainan ha perso il 35% del suo traffico, e le vendite duty free il 30%, attestandosi a circa 35 miliardi di renmimbi (pari a 4,8 miliardi di euro). Il calo è stato parzialmente compensato da un aumento dell’8% della spesa per cliente. Nel frattempo, sottolinea Bain, il China Duty Free Group ha promosso con forza le opzioni di e-commerce domestico, proprio per compensare i cali causati dalla limitazione dei viaggi aerei: «Il duty-paid ha rappresentato circa il 40% delle entrate del gruppo nella prima metà del 2022 - si legge nel report -. Tuttavia, l’attività di duty-paid rende più difficile per i brand del lusso armonizzare i prezzi tra i vari canali, portando addirittura ad un gap del 60%-70% per alcuni marchi leader nel beauty. Nel breve-medio termine, questa scelta potrebbe svalutare alcuni dei prodotti di questi brand». Inoltre, prosegue lo studio, le visite in Corea del Sud nel 2022 sono diminuite del 90% rispetto all'era pre-pandemica, ma le vendite sono rimaste a circa il 70% del livello del 2019, aspetto che suggerisce la presenza di una significativa attività di esportazione transfrontaliera, con il mercato duty-free della Corea del Sud che continuerà a svolgere un ruolo importante nel più ampio ecosistema del beauty di lusso in Cina.



Da non sottovalutare anche il peso del gap fra i prezzi occidentali e cinesi dei beni di lusso. A causa della chiusura delle frontiere cinesi, i marchi hanno interrotto la strategia che avrebbe portato a una progressiva armonizzazione. Il gap dei prezzi, compreso fra il 25 e il 45% per il segmento degli accessori in pelle, colpisce di più i prodotti di fascia di prezzo entry level rispetto a quelli più costosi.

Tuttavia, le previsioni sono per una piena ripresa, appunto già in questo inizio 2023, poiché non solo la base dei clienti resta intatta, ma si amplierà moltissimo: le persone con un reddito medio e alto raddoppieranno entro il 2030, comprendendo 250 milioni di individui. I livelli del 2019 pre-pandemia saranno raggiunti entro la metà dell’anno, sostiene Bain, Hainan tornerà a essere una destinazione chiave per i consumi di lusso e i cinesi riprenderanno a viaggiare oltre confine.