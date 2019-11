Lusso, la crisi non pesa. L’anno si chiude a +4% <span class="bold-nellocchiello">Monitor Bain-Altagamma: g</span>uerra commerciale Usa-Cina, Brexit e Hong Kong non cambiano lo scenario di medio e lungo periodo: nel 2025 il mercato globale potrebbe arrivare a 375 miliardi di euro dagli attuali 281, trainato dall’Asia di Marta Casadei

La speciale sfilata aute couture di Valentino al Palazzo d’ Estate di Pechino per l’apertura del nuovo negozio di Sanlitun dedicata ai ricchi clienti Millennials

Non si spegne il motore del mercato del lusso che, nel suo complesso, chiuderà il 2019 con un valore di 1.268 miliardi di euro, in salita dell’8% a cambi correnti e del 4% a cambi costanti rispetto al 2018. E, guardando solo ai beni personali (dalle calzature ai gioielli) toccherà quota 281 miliardi di di euro, in salita del 7% a cambi correnti e del 4% a cambi costanti.

I dati arrivano dall’annuale World Wide Luxury Market Monitor realizzato da Bain&Co. e Altagamma, presentato ieri a Milano in un gremito Teatro Nazionale. Stimare l’andamento del lusso in un momento storico così complesso, con lo spettro costante di una guerra commerciale Usa-Cina, l’uscita del Regno Unito dall’Unione europea rimandata di continuo e la crisi di Hong Kong che non accenna a placarsi, non è semplice.

E a confermare la complessità dello scenario è la stessa Claudia D’Arpizio, partner di Bain&Company Luxury Goods Vertical e autrice dello studio: «La sola crisi a Hong Kong ha fatto perdere quasi 2 miliardi di vendite di prodotti di lusso – spiega – e potrebbe ancora influire sulla chiusura d’anno. Ma le previsioni a livello globale e di lungo termine sono positive: i consumatori ci sono, hanno voglia di acquistare, quindi nel 2025 il mercato dei personal luxury goods dovrebbe attestarsi tra i 335 e i 375 miliardi di euro, con una forbice di crescita che va dal +3 al +5 per cento».

Negli ultimi 10 anni, e quindi da quel 2009 che tutte le aziende ricordano come l’annus horribilis per eccellenza, l’espansione non si è mai fermata, mettendo a segno un +6% di crescita media annua.

Altre previsioni positive arrivano dall’Altagamma Consensus, che per il 2020 registra una crescita di tutte le principali categorie del mercato: «A brillare saranno, in particolare, la pelletteria, in crescita del 6%, le calzature e la gioielleria, entrambe in salita del 5%– spiega Stefania Lazzaroni, direttore generale di Altagamma – grazie ai consumatori cinesi, i cui acquisti aumenteranno del 10%, ma anche grazie a tutti gli altri Paesi asiatici che, in parte come reazione alla crisi di Hong Kong, prevediamo registreranno un +6 per cento».