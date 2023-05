Lusso e sostenibilità per flotte premium

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Premium, connesso ed elettrificato. Sono queste le principali caratteristiche che devono avere i suv di fascia alta presenti nella car list dei fleet manager, come confermato dal pacchetto proposto dalla Maserati Grecale. Lo Sport utility vehicle di segmento D del marchio modenese, più compatto rispetto alla Levante, offre una delle gamme maggiormente complete tra le concorrenti grazie al debutto della recente versione elettrica battezzata Folgore. Per la versione elettrica si dovrà avere ancora un po’ di pazienza prima di vederla su strada, i modelli elettrificati spinti dal propulsore 2.0 4 cilindri linea biturbo mild hybrid da 300 e 330 cavalli abbinati al cambio automatico e alla trazione integrale sono già ora (e per molti anni)la soluzione preferita dal mondo business.

Grecale offre un giusto compromesso tra dimensioni esterne e spazio interno, con una lunghezza di 4,85 metri e uno degli abitacoli tra i comodi della categoria con una capacità di carico a partire da 570 litri, abbinato al nuovo corso stilistico Maserati e ad interni caratterizzati dall’elevata connettività e dall’accurata realizzazione. In plancia non mancano due schermi da 12,3 pollici per la gestione del sistema di infotainment Mia (Maserati Intelligent Assistant basato su sistema operativo Google Android Automotive, dotato di assistente Amazon Alexa e compatibile con Android Auto e Apple Car Play) e da 8,8” per il controllo della climatizzazione. Di serie, su due versioni, di serie, il pregiato impianto audio realizzato da Sonus Faber. Completa la dotazione di assistenti alla guida, come confermato dal secondo livello (su 5) della tabella Sae in materia di guida autonoma.

Se la Grecale è una delle proposte più recenti nel segmento dei suv D premium ideali per le flotte, la Porsche Macan resta una dei modelli più scelti grazie all’elevato piacere di guida unito alla tradizionale qualità del costruttore di Zuffenhausen. Nonostante la mancanza di versioni ibride e l’anzianità del progetto (lanciato per la prima volta nel 2013 e aggiornato nel 2018 e nel 2021), il suv tedesco continua a piacere per l’ottima dinamica e per prestazioni di riferimento grazie a a motorizzazioni anche a sei cilindri. Nel 2024 debutterà la versione completamente elettrica, realizzata sulla piattaforma modulare PPE condivisa con i modelli alto di gamma a zero emissioni del gruppo Volkswagen.

Tra le concorrenti della Maserati Grecale troviamo anche un modello ibrido plug-in, ovvero con ricarica alla spina, con Lexus RX 450H+ pronta a sfidare il su a marchio Maserati. Lungo 4,89 metri e accreditato di una potenza complessiva di 309 cavalli, il suv giapponese è in grado di percorrere in modalità elettrica fino a quasi 70 chilometri.

A bordo spicca l’elevata qualità tipica del marchio Lexus, mentre la connettività è assicurata dal grande schermo touchscreen da 14” compatibile con Apple CarPlay e Android Auto, connessione internet integrata e navigatore.