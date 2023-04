Lusso elettrico, debutta Mercedes Maybach Eqs Suv di Simonluca Pini

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

Mercedes-Maybach debutta nella mobilità 100% elettrica con il maxi suv Eqs 680 Suv. Derivata dalla Eqs Suv a marchio Mercedes, aggiunge una lunga lista di novità pensate per accontentare una clientela a viaggiare su vetture dal comfort degno di un jet privato. Accreditata di una potenza di 484 kW e un’autonomia fino a 600 chilometri, il lussuoso suv a quatto ruote motrici.

Mercedes-Maybach Eqs Suv 2023

Il frontale è caratterizzato dal tipico pannello nero del marchio con listelli verticali cromati che conferiscono un aspetto tridimensionale di profondità. Il grande pannello nero è liscio e chiuso per la prima volta. L’elemento high-tech per i sensori radar è completamente integrato e non più visibile. Le lamelle cromate in filigrana si trovano anche sulla presa d’aria del paraurti. La classica scritta Maybach è discretamente incorporata in una striscia decorativa cromata, che forma un tutt’uno con la striscia luminosa continua dei fari Digital Light di serie. Il motivo Maybach con diversi piccoli emblemi del marchio si ritrova anche nelle parti di rifinitura del paraurti laterale. Il lussuoso suv monta esclusivi cerchi in lega e forgiati da 21 o 22 pollici. La scritta Maybach si trova sui coprimozzi integrati e dal design raffinato. Non mancano pedane di serie che si illuminano al buio. Nella parte posteriore, i gruppi ottici posteriori sono rappresentati da una striscia luminosa continua con un’elica in due parti. Le luci sono animate su tutta la larghezza. Sono presenti anche elementi cromati sul portellone posteriore, sulla grembiulatura posteriore e sul labbro dello spoiler, oltre alla scritta Maybach. Non manca anche la tipica verniciatura bicolore del marchio con un gessato in filigrana. È applicata a mano ed è disponibile in cinque combinazioni di colori: argento high-tech/nero ossidiana, argento high-tech/blu nautico, nero ossidiana/grigio selenite, nero ossidiana/oro kalahari e marrone velluto/nero ossidiana

Loading...

Mercedes-Maybach Eqs Suv, tutte le foto del mega suv elettrico Photogallery16 foto Visualizza

Nuova Maybach EQS Suv

La Mercedes-Maybach Eqs Suv punta a diventare un punto di riferimento in materia di comfort di bordo. Il lungo elenco di dettagli comprende l’incapsulamento della trasmissione elettrica anteriore e posteriore, l’innovativo telaio di supporto dell’asse anteriore e le unità di trasmissione doppiamente disaccoppiate tramite supporti in gomma. Sono state adottate anche le speciali schiume acustiche nei profili selezionati della scocca e le rampe nel rivestimento del sottoscocca. Le misure NVH (Noise, Vibration, Harshness) riguardano soprattutto la parte posteriore. Il rivestimento del vano bagagli, rivestito in pelle Artico, è una paratia trasversale fissata alla carrozzeria, come in una berlina. Si aggancia al bordo superiore dello schienale del sedile posteriore e sigilla il bagagliaio fino al bordo inferiore del lunotto. In questo modo si ottiene una soppressione del rumore molto efficace. Anche la nuova unità di disconnessione contribuisce a questo risultato. A seconda della situazione di guida e della potenza richiesta, disaccoppia automaticamente il motore elettrico sull’asse anteriore per aumentare l’autonomia. A bassi carichi, l'unità di disconessione passa alla modalità di guida 4x2. In questo caso, il motore elettrico e la trasmissione sull’asse anteriore rimangono fermi. Inoltre, vengono utilizzati materiali isolanti aggiuntivi e vetri stratificati acusticamente efficaci. Diverse misure di deflessione del vento sul tetto panoramico, come deflettori, coperture e guarnizioni con geometria migliorata, assicurano un elevato livello di comfort acustico nonostante la grande apertura del tetto. Le sospensioni pneumatiche Airmatic con smorzamento a regolazione continua Ads+ sono di serie. Per aumentare l’altezza da terra, è possibile alzare il livello del veicolo fino a 35 millimetri. Anche lo sterzo dell’asse posteriore con angolo di sterzata fino a 4,5 gradi è di serie. In alternativa, le ruote posteriori possono essere ruotate fino a 10 gradi. Ciò consente di ottenere un raggio di sterzata di 11,0 metri anziché 11,9, che corrisponde a quello di molti modelli compatti. Oltre ai programmi di guida Dynamic Select Eco, Sport, Offroad e Individual, la Mercedes-Maybach Eqs Suv dispone dello speciale programma di guida Maybach. Questo programma sostituisce il classico programma Comfort ed è nteramente progettato per garantire il massimo comfort di guida ai passeggeri posteriori.

Prima classe sui sedili posteriori

Sviluppata per essere guidata anche dall'autista, la Mercedes-Maybach Eqs Suv alza lo standard per chi siede in seconda fila. Nella parte posteriore, la combinazione di materiali pregiati, artigianale e dettagli esclusivi crea un’atmosfera di benessere per tutti i sensi, il cosiddetto effetto cocooning. Come i sedili anteriori, anche i sedili Executive di serie sono dotati di ventilazione, funzione massaggio e riscaldamento per collo e spalle. Sono inoltre disponibili un massaggio ai polpacci e il pacchetto Chauffeur. Non appena il passeggero posteriore destro sceglie la posizione reclinabile, il sedile del passeggero anteriore si sposta automaticamente in avanti nella posizione di autista. I programmi di massaggio sono disponibili anche come parte di Energizing Comfort. I passeggeri posteriori possono usufruire della stessa vasta gamma di funzioni di infotainment e comfort grazie a due display da 11,6 pollici posizionati sugli schienali dei sedili anteriori. Con l’High-End Rear Seat Entertainment Mbux di serie, i contenuti possono essere condivisi in modo semplice e veloce sui vari display. È inoltre possibile selezionare e modificare le destinazioni di navigazione dai sedili posteriori. Con l’allestimento First-Class Rear, la console centrale anteriore prosegue come una fascia fluttuante fino ai sedili posteriori. Per la prima volta, il vano portaoggetti posteriore è impreziosito da finiture in legno e si integra con le finiture in legno sugli schienali dei sedili anteriori e tra i sedili posteriori. Nuovo è anche il proiettore nella console centrale che proietta l’emblema Maybach sul pavimento. Come nella Mercedes-Maybach Classe S, la dotazione aggiuntiva comprende due portabicchieri termici e un ripiano per il tablet posteriore Mbux di serie. A richiesta, la console centrale può includere due tavolini pieghevoli, un vano refrigerante e calici da champagne argentati. Pelle Nappa conciata al vegetale La Mercedes-Maybach Eqs Suv è il primo modello di Mercedes-Benz Ag a essere dotato di pelle conciata al vegetale. I gusci dei chicchi di caffè vengono utilizzati come agenti concianti. L’acqua utilizzata per la concia viene condotta in un circuito chiuso e, dopo il riciclo, viene reimmessa in corpi idrici naturali. Anche gli agenti ingrassanti utilizzati per la concia sono esclusivamente di origine vegetale. La pelle lavorata in modo sostenibile non viene conservata con il sale. In questo modo si risparmiano circa 45 kg di sale per ogni veicolo con sedili in pelle. Dai “sottoprodotti” della concia nascono nuovi prodotti da riciclare, come vasi da fiori compostabili, schiume isolanti o tavole da decking. La pelle lavorata in modo sostenibile consente quindi di risparmiare risorse.