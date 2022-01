Lusso, al mercato piace sportivo

Ascolta la versione audio dell'articolo

Se il 2021 è stato l’anno del ritorno ai livelli pre pandemia per il settore del lusso, il 2022 sarà l’anno del ritorno alla crescita. Dopo un incremento per il comparto del 4% tra il 2019 e il 2021, Bain stima che le vendite aumenteranno da 283 miliardi di euro del 2021 a un range di 300-310 miliardi quest’anno. Sui driver della crescita per gli anni futuri gli analisti concordano: il mercato locale in Cina, i canali online e la Generazione Z. Ma c’è anche un altro trend che sta emergendo come eredità di due anni di Covid ed è quello che va nella direzione di outfit più comodi e sul modello sportivo. Le previsioni per il mercato sportivo globale sono di una crescita fino a 395 miliardi di dollari entro il 2025, con un incremento annuale del 9%. E ancora una volta a guidare il trend saranno Cina, con un +13,7% annuo, e Stati Uniti (+9%).

«Le previsioni dell’andamento dell’industria della moda a livello globale sono cautamente ottimiste per quanto riguarda il 2022, al netto dei possibili risvolti negativi legati all’evoluzione della situazione pandemica. In particolare, il mercato cinese è già tornato ai livelli pre-crisi alla fine del 2020 (+60% rispetto al 2019) e nel 2021 è destinato ad assistere a un deciso incremento delle vendite (tra il 70 e il 90% in più rispetto al 2019) e, non a caso, alcuni importanti brand italiani del settore intensificheranno gli investimenti nel mercato cinese» commenta Erika Andreetta, partner PwC Italia e consumer goods consulting leader, che aggiunge «È anche molto verosimile una sostanziale crescita del mercato dell’outdoor sports, collegato ad esempio alle imminenti Olimpiadi Invernali di Pechino. Non a caso, brand come Moncler e Canada Goose hanno riportato un aumento delle vendite in Mainland China tra il 50 e l’86% anno su anno».

E il tema Cina è sottolineato da diversi analisti: secondo Bain entro il 2025 il 48% degli acquisti di lusso sarà effettuato da acquirenti cinesi, mentre per Morgan Stanley la spesa dei consumatori cinesi è destinata a raddoppiare entro il 2030. Secondo McKinsey, poi, nel 2020, la spesa di lusso cinese è aumentata del 45% rispetto a una contrazione globale del 20% e il 70% degli acquisti di lusso cinese avviene nel mercato domestico. E la parola d’ordine del settore è diventata ora proprio “mercati locali”.

«Il gruppo Tod’s continuerà a sviluppare e consolidare il piano che ci ha dato quest’anno grandissime soddisfazioni. Saremo focalizzati sullo sviluppo digitale in tutte le sue forme, sulla crescita dell’e-commerce che sta continuando a crescere in modo eccellente, lavoreremo su una forte strategia di sviluppo per il mercato americano. Vogliamo consolidare e confermare gli eccellenti risultati dell’Asia e della Cina e soprattutto continuare a curare l’esclusività dei prodotti, la loro qualità e la loro desiderabilità con una forte attenzione alla creatività e al mondo dei giovani consumatori. Se non ci saranno problemi legati al Covid, le prospettive di sviluppo del nuovo anno potranno essere molto buone» osserva Diego Della Valle, presidente del gruppo Tod’s (+75% a Piazza Affari nel 2021).

Molti i cambiamenti in atto e riusciranno a cogliere le opportunità solo quei brand che sapranno interpretarli. «Il mondo del lusso sta vivendo una fase di profonda trasformazione guidata sia dall’evoluzione delle aspettative e degli stili di vita delle persone che dal modo in cui i consumatori si rapportano e si riconoscono in un brand. Penso alla sostenibilità, alla capacità di interagire con community diverse su piattaforme diverse, di offrire esperienze uniche e di esprimere una cultura forte e riconoscibile. Il lusso sta cambiando significato. Sapere interpretare lo spirito del tempo in modo distintivo e riuscire a meritare un posto speciale nel cuore della propria community sarà la chiave di ingresso nel nuovo anno» commenta Remo Ruffini, numero uno di Moncler, il cui titolo nel 2021 ha guadagnato circa il 30% in Borsa.