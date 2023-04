Lusso al palo, si apre la stagione delle trimestrali con Lvmh

3' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Si aprono le danze delle trimestrali per il settore del lusso: il colosso francese,Lvmh, pubblicherà l'andamento del fatturato del primo scorcio dell’anno. Venerdì sarà poi la volta di Hermes, mentre Kering renderà noti i conti il prossimo 25 aprile. In Italia Brunello Cucinelli comunicherà l’andamento del fatturato dei primi tre mesi 2023 il prossimo 18 aprile, anche se nelle scorse settimane ha già fatto sapere che, in virtù della buona performance delle vendite a inizio 2023, il giro d'affari dell'intero anno dovrebbe salire del 15%, anziché del 12% come indicato solamente a inizio anno. Il 20 aprile anche Salvatore Ferragamo analizzerà il giro d’affari del primo trimestre, mentre Moncler riunirà il consiglio di amministrazione per l’approvazione della trimestrale il prossimo 4 maggio. Seguirà il cda di Tod's, il prossimo 10 maggio, per l'ok ai numeri del fatturato del primo trimestre. Infine, Aeffe, in questi giorni al centro di una girandola di voci e rumor, pubblicherà i conti del primo trimestre sempre il 10 maggio.

La maggior parte degli analisti ritiene che i numeri che questa sera, a Borsa chiusa, annuncerà Lvmh saranno buoni. La scorsa settimana, intanto, Jefferies ha ribadito la raccomandazione di Buy sulle azioni del colosso francese, alzando il target di prezzo a 12 mesi a 960 euro. La casa d’affari scommette sulla crescita del gruppo, diventato più forte dopo la pandemia, grazie alla forte generazione di cassa e alla conquista di quote di mercato. Peraltro, nonostante le azioni siano salite molto nelle ultime settimane (+21% da inizio anno), Jefferies sottolinea che i multipli sono ancora in linea con quelli storici, sebbene Lvmh sia diventata più grande e più forte. In pratica il rapporto tra ev ed ebitda si attesta attorno a 16 volte, mentre il rapporto tra prezzi e utili attesi al 2024 è di 24 volte. Perché comprare azioni che sono sui massimi storici?

Jefferies spiega che Lvmh potrebbe ancora una volta vantare una performance migliore di quella del lusso, settore che per la casa d’affari quest’anno vanterà una crescita dell’11,5-12% e del 9-10% l’anno venturo. L'aumento della quota di mercato (dal 12% al 22% di quota globale in cinque anni) sosterrà lo slancio e fornirà una potenza di fuoco superiore a Lvmh. Infine non va dimenticata la grande generazione di flussi di cassa che consentirà al management un'ampia gamma di opzioni: il gruppo potrebbe generare 34 miliardi di euro in tre anni che i vertici della società potrebbero utilizzare per investire o per effettuare buyback di azioni, oltre che per aumentare i dividendi o comprare altre aziende. Secondo Jefferies, inoltre, sia Dior, sia Luois Vuitton (i marchi bandiera del gruppo) continueranno a distinguersi in una fase in cui sta crescendo il così detto lusso soft.

Anche Zuzanna Pusz e Susi Tibaldi di Ubs hanno ritoccato al rialzo il target di prezzo sulle Lvmh, a 955 euro dai precedenti 905 euro. «I risultati del primo trimestre dovrebbero mostrare prestazioni da leader del settore, nonostante le preoccupazioni del mercato per un potenziale rallentamento al di fuori della Cina», hanno commentato. Le due analiste, per altro, sono fiduciose anche sui numeri che venerdì annuncerà Hermes, apprezzando il modello di business della maison francese, senza dubbio la più capace di avere un completo controllo dei prezzi dei propri prodotti. Hermes, hanno ricordato le esperte, può infatti innalzare il listino prezzi senza intaccare la domanda, considerando che la richiesta delel borse più iconiche supera l’offerta, nonostante il prezzo base sia attorno a 8mila euro. Per altro, hanno sottolineato le analiste di Ubs, le borse più famose si trovano sul mercato di seconda mano a prezzi ancora più elevati che in negozio. Comunque, secondo Ubs, anche Richemont e Moncler dovrebbero beneficiare del clima favorevole per il settore del lusso.

Tornando a Lvmh, anche Equita raccomanda il Buy sulle azioni, sebbene indichi un target di prezzo sia a 880 euro, abbastanza prossimo ai corsi di Borsa (al di sopra solo per il 4,7%). La sim stima ricavi del primo trimestre 2023 per 19,7 miliardi (+9% annuo), in linea con il consensus.