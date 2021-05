Lusso protagonista a Piazza Affari con Ferragamo dopo i conti sopra le attese

1' di lettura

Il lusso ruba la scena a Piazza Affari, dove i principali titoli del comparto sono al centro degli acquisti fin dalle prime battute. In testa al FTSE MIB c’è Moncler mentre fuori dal listino principale si mettono in luce Salvatore Ferragamo e Tod's. Il movimento nasce dalla trimestrale sopra le attese della maison fiorentina, diffusa martedì 11 maggio a mercati chiusi, che vede una perdita di 0,6 milioni di euro, in miglioramento rispetto al «rosso» di 41 milioni registrato nel primo trimestre 2020, mentre i ricavi salgono a 245 milioni di euro (+10,3%) e l’ebitda balza a 48 milioni (rispetto a 12 milioni).

L’area Asia Pacifico si riconferma il primo mercato in termini di ricavi per il gruppo, in aumento del 50,6%. Per gli analisti di Equita si tratta di margini «sopra le attese» mentre anche «le vendite di aprile sono in miglioramento» soprattutto grazie al mercato Asia-Pacific e agli Usa. Per questo, il broker ha deciso di alzare le stime 2021 (+2% per i ricavi, +8% ebitda e +24% sull’utile netto “adjusted”), portando di conseguenza il target price a 17 euro (da 16,2 euro) e confermando il giudizio “hold”. «Da un punto di vista fondamentale – concludono – il miglioramento sequenziale di aprile e il solido gross margin del primo trimestre sono incoraggianti, ma la società rimane in fase di transizione, perseguendo un rilancio le cui linee guida ci appaiono ancora non del tutto definite». Nell’attesa, il mercato sta premiando il titolo a Piazza Affari.

(Il Sole 24 ore Radiocor)